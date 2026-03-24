Český stát draží zabavené iPhony a MacBooky. Ušetřit můžete stovky tisíc korun

- Finanční správa draží zabavené iPhony, iPady a MacBooky
- Podle oficiálního vyjádření jde o zboží ze Spojených arabských emirátů
- Na baleních po několika kusech můžete ušetřit i 100 tisíc korun oproti nákupu v obchodě
Finanční správa (FS) získala v rámci rozsáhlé kontrolně-exekuční operace „Hunter“ přes 2 tisíce kusů elektroniky společnosti Apple. Co je klíčové, většinou se jedná o zbrusu nové kusy, navíc v originálním a často neotevřeném balení. Tuto elektroniku plánuje v tomto týdnu dražit na svém portálu APED, stačí se zaregistrovat přes Identitu občana a do dražby se můžete zapojit i vy.
Dražba zabavených iPhonů
Na velkou dražbu zabavených produktů s logem nakousnutého jablka upozornila Finanční správa v pondělí ráno. „Nabízíme široké veřejnosti Apple produkty za 45 milionů korun v online dražbách. Konkrétně se jedná o 2 031 kusů mobilních telefonů iPhone, tabletů iPad, počítačů MacBook a sluchátek AirPods. Zboží bylo zabaveno při úspěšné kontrolní akci Hunter,“ uvádí na svých stránkách.
— Finanční správa ČR (@financnisprava) March 23, 2026
Není přesně jasné, odkud produkty pochází. FS pouze uvádí, že movité předměty byly zabaveny v rámci kontrolně-exekuční operace „Hunter“ kvůli podezření z krácení daně: „Zabavená elektronika byla dovezena tuzemskou společností ze Spojených arabských emirátů a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s orgány Celní správy ČR došlo k zabavení předmětného zboží a z jeho následného prodeje v dražbě bude uhrazena velká část doměřené daně.“
Ušetřit můžete i 100 tisíc korun
V dražbě se nachází iPhony 16, 16 Pro i 16 Plus, dále nejnovější iPady Pro s M4, iPad Air M3 a také několik MacBooků Pro a MacBooků Air. Prakticky všechny dražené produkty jsou v originálním balení a z přiložených fotek je i patrné, že nejsou rozbalené, protože na krabicích je kontrolní zelená záslepka.
Na webovém portálu APED najdete například:
- iPhone 16, 256 GB, modrá barva (4 kusy) – počáteční cena 28 000 Kč
- iPad Air M3 11″, 256 GB (10 kusů) – počáteční cena 57 470 Kč
- iPad Pro M4 13″, 256 GB (5 kusů) – počáteční cena 80 000 Kč
- iPhone 16 Pro, 256 GB, černá barva (10 kusů) – počáteční cena 88 000 Kč
- MacBook Pro M4, 512 GB SSD, 18 a 24 GB RAM, různé barvy (4 kusy) – počáteční cena 63 000 Kč
Většina produktů se prodává po více kusech, přesto jde o velmi zajímavou možnost, jak si vydělat. V každém z inzerátů na webu APED je zároveň i zjištěná maloobchodní cena, která je často výrazně nižší než nabízená počáteční cena v dražbě. Například 4 kusy MacBooků Pro nabízí Finanční správa za 63 tisíc korun, nicméně v obchodě byste za ně dali bezmála 200 tisíc korun. Základní iPhone 16 v konfiguraci s 256 GB byste pak v obchodě sehnali přinejlepším za 84 tisíc korun, v dražbě je zatím za necelých 30 tisíc.
Jak se do aukce Finanční správy zapojit?
Samozřejmě jde o aukci, tudíž částka se může vyšplhat výš, než je počáteční cena. Základní příhoz je vždy tisícovka. Většina aukcí startuje ve čtvrtek, postupně ale budou probíhat až do 2. dubna, každá dražba bude probíhat pouze 24 hodin. Zároveň jsou krabice s produkty k prohlédnutí od minulého týdne ve skladu v Sedlčanech po předchozí telefonické domluvě. Pakliže v aukci uspějete a získáte právo na nákup draženého zboží, datum úhrady je u většiny nabízených produktů do poloviny dubna.
Abyste se mohli aukce v předem stanovené termíny zúčastnit, musíte se zaregistrovat na dražebním portálu APED Finanční správy. Pozor, nestačí se přihlásit pomocí bankovní identity nebo portálu občana, musíte projít registrací, kterou ale Finanční správa potvrzuje přibližně do pár minut od odeslání. Po registraci a následném přihlášení si můžete produkty prohlédnout ještě před začátkem aukce.