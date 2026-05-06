Budoucnost OLED panelů: Samsung na konferenci SID 2026 odhalil unikátní zobrazovací technologie

- Samsung patří mezi největší hráče v segmentu displejů
- Platí také za předního inovátora, který se nebojí nových technologií a zajímavých funkcí
- Jihokorejský výrobce představil zajímavé novinky, které v oblasti displejů chystá
Když se řekne OLED displej, většina uživatelů si vybaví Samsung. Ten patří mezi přední výrobce a inovátory nejenom tohoto typu panelů, ale displejů obecně a nezdá se, že by hodlal usnout na vavřínech. Po technologii Privacy Display, která se dostala do nového vlajkového modelu Galaxy S26 Ultra, přichází korejský obr s dalšími zajímavými inovacemi.
Novinky ze světa OLED displejů
Samsung u svých telefonů v drtivé většině případů používá panely typu AMOLED, což je vylepšená varianta postavená na OLED technologii. Jihokorejský gigant na konferenci SID Display Week 2026 v Los Angeles ukázal několik zajímavých inovací a technologií, které naznačují, jakým směrem by se mohl v blízké budoucnosti vydat.
Jednou z hlavních novinek se stal OLED panel s označením Flex Chroma Pixel, který posune hranice barev a jasu v rámci mobilního segmentu na další úroveň. Tento displej se umí v režimu vysokého jasu rozsvítit silou až 3 000 nitů, což je výborná hodnota, a navíc nabízí 96% pokrytí barevného prostoru BT.2020.
Precizní barvy jako z katalogu
BT.2020 je standard stanovený Mezinárodní telekomunikační unií, který definuje ultraširoké barevné rozsahy pro moderní displeje. Mezi mezinárodně používanými standardy má nejširší barevný gamut – přibližně 1,7× širší než DCI-P3. Tento nový typ displeje by měl být schopen zobrazovat mnohem přesnější a sytější barvy než drtivá většina současných panelů.
Samsung u něj použil nové materiály a také vlastní technologii LEAD. Za zmínku stojí i to, že spotřeba energie a životnost by se neměly nijak lišit od standardních panelů, což je taktéž velmi důležitý aspekt. Samsung však nezůstal jen u jednoho prototypu; představil také Sensor OLED, panel určený pro mobilní telefony, který má úhlopříčku 6,8 palce.
Displej, který nahradí chytré hodinky
Nový typ panelu Sensor OLED je unikátní v tom, že kromě zobrazení obsahu umí také změřit tepovou frekvenci a krevní tlak. Samsungu se povedlo přímo do displeje integrovat nezbytné senzory a uživatel si bude moci změřit základní zdravotní hodnoty bez nutnosti používat chytré hodinky. Ani přes tyto senzory ale nebylo sníženo z vysokých zobrazovacích standardů.
Jemnost obrazu se kupříkladu pohybuje okolo 500 ppi, což odpovídá nejjemnějším obrazovkám na trhu, a displej je doplněn o technologii Flex Magic Pixel. Ta je podobná v úvodu zmíněné bezpečnostní technologii Privacy Display a umí při pohledu zboku zakrýt citlivá data, což dává právě při měření zdravotních funkcí dokonalý smysl.
Kdy se těchto displejů dočkáme?
Ani jedna z těchto dvou technologií prozatím do komerčních sfér pravděpodobně nemíří, ale to neznamená, že se jich nikdy nedočkáme. Samsung se jen k jejich nasazení nijak konkrétněji nevyjádřil, nicméně se může stát, že třeba už příští vlajkový model z Jižní Koreje bude umět měřit tep. Je každopádně dobré vidět, že Samsung neusíná na vavřínech a snaží se v oblasti displejů přicházet s novými prvky a zajímavými funkcemi.