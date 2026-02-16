Apple pokukuje po technologii Privacy Display od Samsungu. Údajně zvažuje její nasazení

- Samsung se již připravuje na premiéru své nové řady Galaxy S26
- Model Ultra dostane velmi zajímavou a praktickou vychytávku
- Tu by údajně mohl v blízké budoucnosti adoptovat rival z Cupertina, Apple
V rámci řady Galaxy S26 se sice neočekává příchod nějakých vyloženě revolučních novinek, ale model Ultra dostane přece jenom prvek, který vynikne. Vrcholná vlajka z dílen jihokorejského výrobce se může těšit na technologii Privacy Display, díky které si bude moct uživatel dopřát výrazně lepší soukromí při používání telefonu. A jak to tak vypadá, tato novinka se zalíbila Applu natolik, že přemýšlí nad její implementací.
Soukromí není nikdy dost
V dnešním světě, kdy jsme prakticky všichni neustále a za všech okolností online, soukromí takřka zcela vymizelo. Technologie Privacy Display ho ale vrátí zpět do hry, a to díky velmi prostému triku. Tato funkce umožní, aby obsah na displeji viděl jen uživatel tím, že bude při pohledu zboku ztmavený. Okolostojící „čumilové“ tak budou mít smůlu.
Pro uživatele, kteří například často cestují MHD, to bude bez debat velmi užitečná věc a díky ní budou moct používat telefon naplno, bez obav z nakukování přes rameno. Tato funkce není čistě softwarová, je kombinací hardwarových a softwarových řešení a vypadá to, že se hodně zalíbila Applu. Údajně by ji mohl v blízké budoucnosti nasadit také.
Soukromý displej v MacBooku
V souvislosti s nasazením této technologie Applem se ale každopádně nemluví o iPhonech, ale o počítačích MacBook. Což ale dává úplně stejný smysl, protože u notebooků používaných na veřejných místech platí to samé, co o telefonech. Míra soukromí je nízká a nikdo nechce, aby všichni okolo něj viděli, co zrovna na svém laptopu dělá.
Apple by měl použít technologii přímo od Samsungu a mít takto ošetřený displej již z výroby by zcela eliminovalo nutnost používat kvůli lepšímu soukromí speciální fólie. Účelové omezení pozorovacích úhlů se u notebooků samozřejmě řeší také, a to prostřednictvím speciálních fólií, které by tedy, minimálně u MacBooků, vypadly ze hry.
Kdy bychom se mohli teoreticky dočkat?
Aktuální informace hovoří o tom, že by mohl tento speciální displej dorazit do MacBooků v roce 2029. Je také velmi pravděpodobné, že se o tuto technologii začnou zajímat další výrobci notebooků a klidně se může stát více rozšířená i v rámci jiných značek. Rozhodně se jedná o praktickou vychytávku, kterou by ve svém notebooku určitě uvítala většina uživatelů.