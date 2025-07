Bude GTA 7 levnější než šestý díl? Vývoj obstará AI, tvrdí bývalý zaměstnanec

Bývalý technický ředitel Rockstaru se domnívá, že GTA 7 bude levnější než šestý díl díky AI

Umělá inteligence by vývojářům mohla pomoci s automatizací některých činností

Tvůrci by díky tomu mohli mít více času na vývoj nových her

Vývoj Grand Theft Auto 6 – patrně nejočekávanější hry všech dob – by podle analytiků mohl po započtení nákladů na propagaci spolknout až dvě miliardy dolarů. V takovém případě by se jednalo o částku, která dalece přesahuje náklady jakéhokoliv jiného produktu zábavního průmyslu. Pro srovnání, dosud je za nejnákladnější hru považovaná mobilní hříčka Monopoly Go, jejíž vývoj měl stát necelou miliardu dolarů, byť značná část nákladů putovala do marketingu. Ve filmovém průmyslu drží první příčku snímek Star Wars: Síla se probouzí (2015), který stál na tehdejší dobu neuvěřitelných 477 milionů dolarů.

Nižší náklady díky AI

Při pohledu do budoucnosti se tak nabízí otázka, zda je vůbec možné takto vysoké náklady překonat. Hlavním kandidátem by samozřejmě mohlo být GTA 7, od kterého nás s přihlédnutím k náročnosti vývoje může dělit zhruba deset až patnáct let. Obbe Vermeij, bývalý technický ředitel Rockstaru, se nicméně domnívá, že vývoj potenciálního sedmého dílu může být dokonce levnější díky umělé inteligenci.

Více AI, více her?

Vermeij, který v minulosti pracoval na mnoha ikonických dílech včetně Vice City či San Andreas, vystoupil jako host v herním podcastu KIWI TALKS. Kromě vzpomínání na kariéru v Rockstaru včetně překvapivého úspěchu Grand Theft Auto 3 přišla řeč i na budoucnost slavné gangsterské série. Vermeij se domnívá, že nejdražší hrou v sérii zůstane GTA 6, protože podstatnou část práce v budoucnu převezme AI, například tvorbu herní mapy či filmečků. Vývojáři podle něj ale o práci nepřijdou.

Umělá inteligence by tvůrcům měla pomoci především s automatizací monotónních činností. Autorům tak zbude více času nejen na dotažení i těch nejmenších detailů, ale podle Vermeije bychom se v budoucnosti mohli dočkat většího množství her, navíc s riskantnějšími náměty. Bývalý vývojář se zároveň domnívá, že k napsání kvalitního scénáře či vytvoření svébytného uměleckého stylu budou i nadále potřeba lidé – tyto úkoly podle něj umělá inteligence nezvládne.

Zda se Vermeijova předpověď naplní a jak velký vliv bude mít umělá inteligence na tvůrčí proces, se budeme pozvolna dozvídat v následujících letech. Řada hráčů se zatím k využívání AI v herním vývoji staví poměrně negativně.

