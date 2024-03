Nenápadný hit: marketing hry Monopoly Go stál víc než vývoj celého The Last of Us

Na první pohled nenápadná mobilní hra Monopoly Go patří k největším hitům posledních měsíců

Kapesní verze slavné deskovky za deset měsíců od vydání vydělala přes 2 miliardy dolarů

Zároveň ale překvapila obřím rozpočtem na reklamu

Pokud jste si v poslední době krátili dlouhou chvíli hraním mobilní hry Monopoly Go, patrně vás nenapadlo, že zrovna držíte v ruce jeden z nejúspěšnějších kapesních titulů loňského roku. O překvapivém úspěchu digitální verze populární deskovky svědčí působivá čísla, která v týdnu zveřejnil Eric Wood z vývojářského studia Scopely v rozhovoru pro herní newsletter Game File. Na první pohled nenápadná hra za prvních deset měsíců vydělala přes 2 miliardy dolarů. Na druhou stranu jen za marketing společnost utratila 500 milionů.

Kam se hrabe The Last of Us

Pro lepší představu můžeme vysoký marketingový rozpočet srovnat s náklady na vývoj některých konzolových exkluzivit pro PlayStation, které pocházejí z loňských informačních úniků. Například vývoj hry The Last of Us Part 2 podle nich stál 220 milionů dolarů, zatímco vznik akčního RPG Horizon Forbidden West vyšel na 212 milionů – i při sečtení obou cifer bychom se ke zmíněné půlmiliardě sotva přiblížili.

Javier Ferreira – jeden z ředitelů společnosti – ambiciózní marketingový plán ozřejmil ve svém blogovém příspěvku. Marketingový tým podle něj pro Monopoly Go vytvořil lokalizovanou reklamní kampaň pro každý region, kde byla hra k dispozici. „Naše reklamní divize kladla velký důraz na lokální přístup,“ řekl Ferreira s tím, že značná část počátečních investic směřovala do vývoje personalizovaných kampaní, které odrážely jazyk a kulturu jednotlivých trhů.

Blesková návratnost

Ferreira také prozradil, že díky agresivnímu přístupu k marketingu se vynaložené výdaje podařilo získat zpět během několika dnů až týdnů, což u srovnatelných titulů obvykle trvá měsíce nebo i roky. „Podobně bleskovou kampaň jsme původně v plánu neměli, ale vzhledem k rychlému růstu hry nebylo nazbyt,“ doplnil. Podrobnosti o marketingovém rozpočtu digitálních Monopoly naznačují, v jak obrovském měřítku některé mobilní hry fungují a že jejich tržby mnohdy dalece přesahují výdělky velkých AAA trháků.