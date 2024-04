Bezpečnostní funkce iPhonu navedla policii k nehodě, teenagerky bohužel nepřežily

Dvě teenagerky vyrazily autem do parku Mount Richmond na Novém Zélandu

Výlet pro ně bohužel skončil tragicky

Funkce detekce nehody pomohla najít jejich těla

Funkce detekce nehody v iPhonu už pomohla řadě uživatelů vyváznout z život ohrožující situace, občas bohužel ale pomoc nedorazí na místo včas. S pomocí této funkce od Applu mohla novozélandská policie najít místo smrtelné nehody v obtížně přístupném terénu, při níž zahynuly dvě teenagerky. Joanna Beach a Bondi Reihana Richmond zahynuly při nehodě v parku Mount Richmond v nejsevernější části Jižního ostrova Nového Zélandu. Dvojice jela ve vozidle s pohonem všech kol, které projíždělo tratí Beebys Knob Track v pondělí 8. dubna 2024 ve 23:00 místního času, když došlo k nehodě.

Detekce nehody v iPhonu nedokázala zachránit dva lidské životy

Policie a záchranáři dvojici našli poté, co je v pondělí přibližně ve 23:00 na incident upozornila funkce detekce nehody společnosti Apple na jednom z iPhonů, které měly ženy u sebe. „Místo, které upozornění určilo, bylo klíčové pro jejich nalezení,“ uvedla policie. Policie listu New Zealand Herald sdělila, že vyšetřování příčiny nehody stále probíhá. Trasa Beebys Knob Track není volně přístupná po celý rok: řidiči s vozidly s pohonem všech čtyřech kol na ni mohou pouze od 1. prosince do 30. dubna a musejí mít povolení.

Ačkoli dvojice potřebné povolení k vjezdu do parku měla, okolnosti nehody jsou prozatím stále nejasné. „Vyšetřování příčiny nehody probíhá a bude předloženo koronerovi, nicméně vozidlo bylo nalezeno na strmém svahu,“ uvedla místní policie. Mezi pravděpodobné verze patří ta, že dvojice přecenila své schopnosti, přičemž došlo k neočekávanému sesuvu půdy pod koly vozidla.

Není to poprvé, co podobné nehody spustily tuto funkci, a v mnoha případech měly příběhy šťastnější konec. Kupříkladu v srpnu 2023 byla 21letá kanadská hudebnice z Burlingtonu v Ontariu zachráněna z těžké autonehody, když její iPhone 14 automaticky zavolal na tísňovou linku a dal složkám integrovaného záchranného systému vědět, že je v nesnázích.