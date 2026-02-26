Bezkonkurenční nabídka: svítící řemínek od Nomad pořídíte se slevou 1 300 Kč

- Příslušenství značky Nomad patří mezi to nejlepší, co si můžete ke svému zařízení pořídit
- Výjimkou nejsou ani prémiové řemínky pro chytré hodinky Apple Watch
- Jejich sportovní fluorescenční řemínek můžete nyní pořídit za skvělou cenu
Americká značka vyrábějící prémiové příslušenství jménem Nomad je známá především mezi majiteli zařízení od Applu. Jejich pouzdra, nabíječky či řemínky pro Apple Watch jsou známé pro svou kvalitu a snahu o hledání nových přístupů, jak vyrábět příslušenství. S kvalitou se nicméně pojí i vyšší cena, která si mnohdy nezadá s cenami, které si za své příslušenství žádá samotný Apple. Tu a tam se nicméně objeví zajímavá slevová akce, jež není radno ignorovat.
Kvalitní řemínek za překvapivě nízkou cenu
Tak je tomu i v případě silikonového řemínku pro Apple Watch Nomad Sport Strap Glow 2.0, který je určený pro větší modely 49/45/44/42 milimetrů. Na první pohled se jedná o relativně obyčejný silikonový sportovní řemínek, nicméně jak již název napovídá, zase tak obyčejný nebude – kromě své výrazné limetkové barvy totiž po nasvícení světlem ve tmě jemně svítí, což rozhodně neumí každý řemínek. Vhod to může přijít nejen jako doplněk k extravagantnějším outfitům, ale třeba také při nočních bězích, kdy zlepšuje viditelnost běžce.
Nomad Sport Strap Glow 2.0 je již druhou verzí fluorescenčního řemínku, přičemž i tentokrát se jedná o limitovanou edici. Na rozdíl od první generace slibuje až třikrát silnější záři v noci, takže vás jen tak někdo nepřehlédne. Co se týče zapínání, zvolil Nomad styl podobný tomu, který používá u svých silikonových řemínků Apple. Celkově se jedná o kvalitní silikonový řemínek, který se hodí jak pro náročný sport, tak i pro volnočasové aktivity.
Běžná cena řemínku Nomad Sport Strap Glow 2.0 pro Apple Watch je poměrně vysokých 1899 korun. V rámci slevové akce na e-shopu Alza jej nicméně můžete zakoupit o 47 procent levněji, tedy za 999 korun. Už tato sleva by byla poměrně zajímavá, nicméně po uplatnění kódu ALZADNY40 jej můžete zakoupit za 599 korun, což už rozhodně stojí za zvážení.