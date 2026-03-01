TOPlist

Benjamin Netanjahu s páskou přes mobil. Důvod tohoto opatření vás překvapí

Jakub Fišer
1. 3. 17:00
0
Benjamin Netanjahu se zalepeným mobilem
  • Premiér Izraele se objevil na internetu s přelepenou kamerou na telefonu
  • Rozhořela se diskuze ohledně potenciálních důvodů
  • Existují důvody, proč byste možná i vy měli mít na mobilu či laptopu přelepenou kameru?

Na konci ledna se v médiích a na sociálních sítích objevila fotografie ministerského předsedy státu Izrael, Benjamina Netanjahua, jak telefonuje s červenou lepenkou přes zadní sestavu fotoaparátů. Rozjela se diskuze, proč jeden z nejmocnějších mužů Blízkého východu nosí přes kameru na mobilu pásku, čeho se bojí, nebo co naopak skrývá. Možné vysvětlení je vlastně celkem prozaické.

Netanjahu s přelepenou kamerou

Snímek jako jeden z prvních sdílel na síti X podcaster a influencer Mario Nawfal. Položil u toho vážně míněný dotaz: proč má Netanjahu zalepený foťák na telefonu, čeho se bojí a neměli byste se bát i vy?

Samozřejmě by nešlo o první případ, kdy vidíme nějakého politika nebo manažera velké firmy se zalepenou kamerou na mobilu, ale třeba i na počítači. V roce 2016 sdílel ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg žertovný snímek na svém profilu na Instagramu, kde v pozadí můžeme vidět laptop MacBook Pro se zalepenou kamerou. Podle tehdejšího ředitele FBI Jamese Comeyho jde o pasivní ochranu proti případným hackerským útokům. On sám potvrdil, že má na počítači taktéž zalepenou kamerku i mikrofon.

Foťák jako hlavní zdroj šmírování

K přelepení čočky na fotoaparátu může mít každý svůj důvod. Nejčastěji jde o obavy o narušení soukromí. Zde dlužno poznamenat, že jak na iPhonu, tak u Androidu (a Netanjahu zjevně používá jeden z posledních vlajkových modelů Samsung Galaxy) už existují systémové indikátory (barevné tečky v horní části displeje), které se rozblikají ve chvíli, kdy začne telefon snímat zvuk, obraz nebo třeba dění na obrazovce.

Pakliže těmto indikátorům nevěříte, jistě pro to máte své důvody. Ač bychom neradi přiživovali konspirace na toto celkem citlivé téma, obecně platí, že fyzická clona v podobě lepenky je hmatatelná a pro spoustu lidí věrohodnější. Zpět ale k meritu věci – proč má premiér Izraele zalepený telefon? Fotka, která koluje po sociálních sítích, se pravděpodobně nachází v podzemních garážích Knessetu, hlavní vládní budovy, ekvivalentu naší poslanecké sněmovny, která je umístěna v Jeruzalémě.



Červená barva lepenky naznačuje, že byla aplikována ostrahou Knessetu, nikoliv přímo Netanjahuem. To by znamenalo, že účel lepenky je vnější – zamezit, aby tímto telefonem bylo cokoliv vyfoceno kvůli ochraně veřejnosti, nikoliv uživatele.

Podobný ochranný prvek je běžný při nahlížení k přísně utajovaným materiálům, projednávání tajných informací, nebo vlastně kdykoliv, kdy je potřeba, aby nic neuniklo ven. Běžní lidé se s podobným ochranným prvkem mohou setkat například v nočních klubech nebo na soukromých akcích, kde je zakázáno pořizovat video/audio záznam.

Měli byste to udělat i vy?

Důvod, proč si přelepit kameru na mobilu nebo počítači, nemusí být paranoia, ale čistě preventivní opatření. V minulosti se už několikrát ukázalo, že škodlivé aplikace nebo malware dokážou získat přístup k fotoaparátu či mikrofonu bez vědomí uživatele. Útočníci pak mohou sledovat okolí zařízení, pořizovat snímky nebo nahrávat zvuk.



Přestože moderní systémy jako Android i iOS přidaly indikátory aktivní kamery a mikrofonu, stále jde jen o softwarovou ochranu. Fyzické zakrytí čočky je proto nejjednodušší způsob, jak mít jistotu, že kamera skutečně nic nesnímá.

Dalším důvodem je ochrana soukromí v situacích, kdy pracujete s citlivými informacemi nebo se pohybujete v prostředí, kde by nemělo docházet k žádnému záznamu. Stačí zapomenout zavřít aplikaci pro videohovor, povolit přístup nedůvěryhodné službě nebo kliknout na škodlivý odkaz a kamera může zůstat aktivní. Malý kousek pásky přitom nestojí skoro nic a může zabránit nepříjemným situacím, kdy by se obraz z vašeho zařízení dostal k někomu, komu rozhodně neměl.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
