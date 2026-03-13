Battlefield za 24 korun? Vybrané díly válečné série teď pořídíte v obřích slevách

- Na vybraných herních platformách odstartoval jarní výprodej společnosti Electronic Arts, nejvýhodněji nakoupíte přímo v EA App
- Zejména ceny starších dílů série Battlefield klesly na historické minimum, vystačíte si i s jedním eurem
- Slevová akce potrvá až do 26. března, takže s výběrem zatím nemusíte spěchat
Společnost Electronic Arts se rozhodla oslavit příchod jara velkým výprodejem prakticky celého herního katalogu. Obzvláště výhodně si můžete pořídit prakticky všechny starší díly série Battlefield, z nichž některé jsou k mání za necelé euro, tedy přibližně 24 korun. Na historicky nejnižší cenu poklesla například prémiová edice Battlefieldu 1 s podtitulem Revolution, která stojí 49 korun. Za extrémně nízkou cenu pořídíte i předposlední díl – Battlefield 2042, a to za 73 korun.
Pokud jste však se slavnou válečnou sérií dosud neměli tu čest, můžete sáhnout po některé z vybraných her v základní edici – ty totiž vycházejí sotva na 24 korun. Za jediné euro pořídíte Battlefield 4 (2013) a Battlefield 1 (2016), tedy dva z nejoblíbenějších dílů série, které si navzdory svému stáří dodnes udržují aktivní komunitu hráčů. Najít nějaký ten server by tak neměl být problém.
Výběr zajímavých slev z jarního výprodeje her od EA
- Battlefield 1 Revolution – 1,99 eur (cca 49 korun)
- Battlefield 2042 – 2,99 eur (cca 73 korun)
- A Way Out – 2,99 eur (cca 73 korun)
- Battlefield V – Definitive Edition – 2,49 eur (cca 60 korun)
- Battlefield 1 – 0,99 eur (cca 24 korun)
- Battlefield 4 – 0,99 eur (cca 24 korun)
- Star Wars Jedi Survivor – 6,99 eur (cca 170 korun)
Speciální edice zakoupíte za stejnou cenu na Steamu i přes EA App, nicméně standardní verze za jedno euro jsou k dispozici pouze přes aplikaci od Electronic Arts.
Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků a zároveň je nepotřebujete mít v knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí pořídit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).