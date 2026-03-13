TOPlist

Battlefield za 24 korun? Vybrané díly válečné série teď pořídíte v obřích slevách

Marek Bartík
Marek Bartík 13. 3. 13:30
0
Battlefield 6
  • Na vybraných herních platformách odstartoval jarní výprodej společnosti Electronic Arts, nejvýhodněji nakoupíte přímo v EA App
  • Zejména ceny starších dílů série Battlefield klesly na historické minimum, vystačíte si i s jedním eurem
  • Slevová akce potrvá až do 26. března, takže s výběrem zatím nemusíte spěchat

Společnost Electronic Arts se rozhodla oslavit příchod jara velkým výprodejem prakticky celého herního katalogu. Obzvláště výhodně si můžete pořídit prakticky všechny starší díly série Battlefield, z nichž některé jsou k mání za necelé euro, tedy přibližně 24 korun. Na historicky nejnižší cenu poklesla například prémiová edice Battlefieldu 1 s podtitulem Revolution, která stojí 49 korun. Za extrémně nízkou cenu pořídíte i předposlední díl – Battlefield 2042, a to za 73 korun.

Pokud jste však se slavnou válečnou sérií dosud neměli tu čest, můžete sáhnout po některé z vybraných her v základní edici – ty totiž vycházejí sotva na 24 korun. Za jediné euro pořídíte Battlefield 4 (2013) a Battlefield 1 (2016), tedy dva z nejoblíbenějších dílů série, které si navzdory svému stáří dodnes udržují aktivní komunitu hráčů. Najít nějaký ten server by tak neměl být problém.

Výběr zajímavých slev z jarního výprodeje her od EA



Snímek ze hry Battlefield 6



Nepřehlédněte

Raketový úspěch, potom pád na dno. Kritika Battlefieldu 6 vedla až k propouštění

Speciální edice zakoupíte za stejnou cenu na Steamu i přes EA App, nicméně standardní verze za jedno euro jsou k dispozici pouze přes aplikaci od Electronic Arts.

Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků a zároveň je nepotřebujete mít v knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí pořídit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

MacBook Neo v redakci
MacBook Neo je nejvýhodnější laptop od Applu: porovnali jsme výkon čipů M1 až M4
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
3
Tim Cook s duhou v pozadí
Apple slaví 50. narozeniny. Tim Cook sepsal dojemný dopis a představil nový instagramový účet
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
1
Série smartphonů Dreame Aurora
Dreame jako druhé Xiaomi? Značka odhalila první telefony, nejdražší vyjde na 370 tisíc Kč
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
0
CMF Phone 1 zezadu v oranžové barvě
45 sekund a hotovo: takhle vypadá bleskový útok na moderní Android telefony
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 7:00
4

Kapitoly článku