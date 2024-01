Bard brzy zamíří do Google Assistanta. Podívejte se, jak bude vypadat

Web 9to5Google.com podrobně rozebral novou verzi aplikace Google

Brzy se v ní dočkáme integrace AI chatbota Google Bard

Společnost Google se rozhodla, že v roce 2024 zdvojnásobí svůj podíl na umělé inteligenci a přidá ji do všech svých produktů a služeb. Samozřejmě včetně Asistenta Google, do kterého se společnost rozhodla začlenit chatbota Barda. Asistent podporující tuto umělou inteligenci nahradí toho stávajícího, a to na všech kompatibilních zařízeních, a nabídne plně funkční prostředí chatbota.

O integraci Barda do Asistenta Google víme již od října loňského roku, kdy to firma oznámila při představení novinky Pixel 8. Nevíme nicméně, jestli se oficiálního spuštění dočkáme za několik týdnů či měsíců, neboť v Mountain View Barda neustále vylepšují.

Aktivace a prostředí

Díky serveru 9to5Google nyní víme, jak bude prostředí chystaného vylepšeného asistenta vypadat. Web rozebral APK soubor nejnovější aplikace Google a zjistil mnoho zajímavých informací. Kromě spuštění vyslovením příkazu Hey Google nebo dlouhým stisknutím tlačítka napájení se k Bardovi dostaneme i v rámci aplikace Vyhledávání Google. Zde bude internetový gigant poměrně výrazně upozorňovat na integrovaného chatbota na stránce Objevit, kde se nyní zobrazují například doporučené články na základě témat, u kterých si Google myslí, že by vás mohla zajímat.

Jak si můžete všimnout z přiložených videoukázek, v horní části obrazovky přímo nad logem společnosti se bude nacházet přepínač, kterým budou moci uživatelé přecházet mezi běžným „googlováním“a právě Bardem. Neschová se tak do dolní lišty, která i nadále umožní přepínat mezi přehledem Objevit, uloženými stránkami a samotným vyhledáváním. Vše si můžete prohlédnout na animacích v článku.

Bude znát kontext

To ale není vše. Dylan Roussel ze serveru 9to5Google.com dále popisuje, že se mu podařilo otevřít vyskakovací okno, které budeme ke komunikaci s Bardem využívat. Design souhlasí s tím, který nám Google ukazoval v říjnu. Ve spodní části budou tři tlačítka, pomocí nichž budeme moci chatbotovi dotaz napsat, vyslovit nebo s ním sdílet fotografii.

Google rovněž poznamenal, že Asistent s umělou inteligencí bude plně funkčním prostředím a nebude se jednat o pouhý obal pro webovou aplikaci. To může být důvod, proč tu ještě není samostatná aplikace Bard, jako to je u konkurenčních chatbotů. Naopak tato forma integrace umožní Bardovi čerpat kontextové informace z aplikací, jako je Disk, Gmail a další služby od Googlu. Zde pak ovšem vyvstávají na povrch otázky ohledně soukromí uživatelů.