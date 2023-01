Až 150× přiblížení. Galaxy S24 Ultra má dostat revoluční teleobjektiv

Už za necelé tři týdny Samsung představí nové vlajkové smartphony řady Galaxy S23, ovšem už nyní se začíná spekulovat o jejich nástupcích, respektive o vrcholném modelu Galaxy S23 Ultra. Ten by měl podle informátora @RGcloudS dostat zbrusu nový teleobjektiv.

S periskopickými teleobjektivy s vysokou mírou přiblížení začal Samsung před třemi lety s modelem Galaxy S20 Ultra. Ten sice disponoval „pouze“ 4× optickým přiblížením, avšak zapojením softwaru a umělé inteligence telefon zvládl až 100násobné hybridní přiblížení. Teprve příští rok, přesněji u Galaxy S24 Ultra, by mělo dojít k dalšímu kroku kupředu.

https://t.co/0XOXp6SYBZ

S24u zoom capability will be significantly improved

Gen4 optics design

wider aperture "2.5 ~ 2.9"

Possibly 150x and variable zoom, not confirmed

Despite the improvements, it's still on par with Mi13 ultra

Samsung need better lens

— RGcloudS (@RGcloudS) January 10, 2023