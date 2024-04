Autonomní Tesla Robotaxi se blíží: Elon Musk prozradil termín představení

Elon Musk na síti X oznámil plánované odhalení autonomní Tesly Robotaxi

Vývoj autonomního řízení jde mnohem pomaleji, než se čekalo, původně mělo být k dispozici už před čtyřmi lety

Kromě Tesly ale s touto technologií mají problémy také další společnosti, jako je Waymo nebo Cruise

Autonomní řízení je jedním z velkých a dlouhodobých projektů Tesly a Elona Muska. Ačkoliv mnoho již bylo slíbeno a napsáno, v pátek Musk na svém „Xkovém“ účtu zveřejnil jednoduchou větu: „8.8. bude odhalena Tesla Robotaxi.“ Je tak dost pravděpodobné, že od tohoto milníku nás už opravdu dělí jen necelý půlrok? Bohužel, zakladatel Tesly své prohlášení nijak dále nespecifikoval, a musíme tedy pracovat jen s těmi informacemi, které vypustil v uplynulé době.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Ačkoliv Musk na vozy, které k řízení nebudou potřebovat lidi a nabídnou plnou autonomii, lákal už dávno, stále jsme se této přelomové funkce nedočkali. Americký vizionář tvrdil už v roce 2019, že provoz prvních Robotaxi začne o rok později, a přestože Tesla Model 3 určitou míru autonomie nabízí, plně autonomní vozy jsou zatím stále hudbou budoucnosti. Možná už ale ne tak vzdálené.

Také dle některých expertů Tesla Autopilot stále nedosahuje schopností, které by umožnily nahrazení lidí za volantem. O tom hovoří i množství nehod, které už tento systém bohužel způsobil. Zároveň je zatím možné jej využívat pouze na dálnicích, ani tam ale stále není stoprocentní.

A jak je na tom konkurence?

Je nutné zmínit také některé další společnosti, které se o vývoj autonomního řízení již delší dobu zajímají. Je to například Waymo, které patří stejně jako Google pod konglomerát Alphabet. Pokouší se o to také Cruise, patřící pod koncern General Motors. Obě tyto společnosti však v poslední době řeší problémy spojené s chybami jejich autonomního řízení. Pokud Tesla opravdu v srpnu přijde s plně funkčním systémem, bude to velký průlom a náskok pro automobilku Elona Muska.