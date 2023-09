Odvážný Musk: Tesla ve stylu Cybertrucku za 25 tisíc dolarů a plně autonomní robotaxi

Automobilka Tesla má pracovat na vývoji levného elektromobilu s cenou okolo 25 000 dolarů

Design by měl být inspirovaný Cybertruckem

Musk se snažil prosadit vývoj robotaxi bez volantu a pedálů, který by mohl změnit způsob, jakým lidé používají auta

Tesla by v následujících letech mohla představit cenově dostupný elektromobil, jehož cena by se v USA mohla pohybovat okolo hranice 25 tisíc dolarů, což je po přepočtu zhruba 570 tisíc korun (bez DPH). Pokud bychom se takového vozu skutečně dočkali, evropská cena by samozřejmě byla vyšší, ale i tak by se mohlo jednat o další zajímavý tah ze strany Tesly, která už nyní na evropském trhu u vybraných modelů láká na velmi zajímavé ceny.

V nově vydaném životopise Elona Muska od Waltera Isaacsona, který v USA vychází právě dnes (český překlad by měl být dostupný okolo 20. října), se o ‚levné Tesle“ Elon poměrně dost rozpovídal a prozradil také, že by vůz měl mít velice futuristický design podobný dlouho odkládanému Cybertrucku. Ten byl světu představen už v roce 2019, nicméně vyrábět se začíná až letos s tím, že sériová výroba bude spuštěna až v roce příštím.

Plně autonomní robotaxi?

Elon nicméně na úkor Tesly za 25 tisíc dolarů chtěl prosadit vývoj plně autonomního robotaxi, od kterého si sliboval určité zrušení závislosti na automobilu. Jinými slovy – vy byste vůz nevlastnili, nicméně dostatečně hustá síť plně autonomních aut by vás dokázala odvézt kamkoliv byste potřebovali. Také vám to zní jako hodně vzdálená budoucnost? Musk je přesvědčený o opaku.

Podle jeho slov by robotaxi nemělo ani volat, ani pedály a ani zpětná zrcátka. Šlo by tedy o jakousi transportní kabinu na čtyřech kolech s plně autonomním systémem řízení. „Robotaxi by byl produkt, který by z Tesly udělal společnost s desetibilionový obratem a jednalo by se o okamžik, o kterém by společnost mluvila ještě stovky let,“ prohlásil odvážně Musk.

Samotní inženýři v Tesle nicméně k tomuto projektu byli poměrně dost skeptičtí. Ve hře nicméně zůstává i varianta robotaxi, které by disponovalo volantem a pedály, ale později by je mělo být možné odejmout. Není totiž jasné, zda by vůbec regulační autority (nejen v USA) vůz bez volantu a pedálu vůbec schválili. Přednost ale dostal vývoj cenově dostupné Tesly.

Přesto není jisté, zda se takového vozu v dohledné době (letech) vůbec dočkáme. Musk je známý svými výroky, které se dost často vůbec nepotkají s realitou. Na druhou stranu, inženýři Tesly v americkém Austinu pracují na vývoji vysokorychlostní montážní linky, na které by bylo reálné vyrábět vozy nové generace „ve velkém“, což by pomohlo snížit výrobní náklady.