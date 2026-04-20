Asus Zenbook A16 recenze: lehký jako peříčko, silný jako buldozer

- Asus Zenbook A16 je doslova reklamou na ARMové počítače s Windows
- Je tenký a lehký, přitom nabízí špičkový výkon, perfektní displej, skvělý zvuk a širokou konektivitu
- Cena přitom není nijak přehnaná, notebook přijde na 40 tisíc korun
Když Qualcomm před lety představil první počítačové čipy založené na architektuře ARM, sliboval příchod tenkých, lehkých a výkonných počítačů s obrovskou výdrží. Tyto čipy mezi prvními nasadil Microsoft do tabletů Surface Pro X, výsledky byly ale přinejmenším rozporuplné – tyto tablety nebyly ani lehčí, ani tenčí, a dokonce ani tou výdrží nijak výrazně nepřekonávaly dřívější modely s procesory od Intelu.
Design a zpracování10.0/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava9.5/10
Kvalita displeje10.0/10
Konektivita9.5/10
Výdrž akumulátoru8.5/10
Klady
- tenká a nesmírně lehká konstrukce
- perfektní 3K OLED displej
- vysoce výkonný a efektivní čipset
- kvalitní zvuk
- široká konektivita
Zápory
- displej není dotykový
- slabší podsvícení českých kláves
- mechanický touchpad
- nepodpora některých aplikací a her
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Ostatní výrobci kvůli mizerné kompatibilitě stávajících aplikací dávali od ARMových procesorů ruce pryč, a tak se začal mýtus o bájných úsporných čipech pomalu rozplývat. A je možné, že by se rozplynul zcela, kdyby v roce 2020 nepřišla platforma Apple Silicon.
Apple s procesory Apple M1 (a novějšími) dokázal, že architektura ARM má ve světě počítačů svoje místo, čímž vybudil konkurenci k lepším výkonům – Qualcomm přišel s výkonnějšími čipy Snapdragon X (Plus, Elite), Microsoft s vylepšenou zpětnou kompatibilitou aplikací a celá hra se mohla rozjet nanovo. U novodobých počítačů Surface sice Microsoft stále nedokázal vytěžit potenciál ARMu naplno, avšak činili se jiní, například Asus.
Kdyby se mě kdokoliv zeptal na to, jaké zařízení na mě v loňském roce nejvíce zapůsobilo, bez přípravy bych odpověděl Asus Zenbook A14. Dodnes nechápu, jak se Asusu podařilo nacpat do 0,98 kg lehkého těla plnohodnotný počítač se 14″ displejem, vysokým výkonem, širokou konektivitou a obří 70Wh baterií, která tento stroj dokáže napájet nekonečné hodiny. Přesně takto jsem si představoval ARMový počítač hned od začátku.
Letošní ročník veletrhu CES přinesl nejen druhou generaci Zenbooku A14 s novějšími procesory Snapdragon X2 Elite, ale také většího sourozence s 16″ displejem. I v jeho případě Asus zřejmě napumpoval do těla spoustu helia, neboť tento stroj váží pouze 1,2 kg, přitom je výrazně výkonnější, má větší a jemnější displej, lepší zvuk a širší konektivitu. Jedná se opět o trefu do černého?
Obsah balení
Balení Zenbooku A16 tak trochu připomíná matrjošku. Abychom se prokousali k počítači, museli jsme nejprve rozbalit velkou kartonovou krabici, z ní vysvobodit menší kartonovou krabici a teprve v ní jsme našli… elegantní lesklou krabičku a v ní samotný počítač.
Kromě notebooku ještě dostanete výkonnou nabíječku a bílý koženkový obal se semišovým vnitřkem a magnetickým zavíráním, za což si tchajwanský výrobce zaslouží velkou pochvalu. V době, kdy vám konkurenční výrobci mnohdy nedají ani tu nabíječku, působí balení Zenbooku A16 skoro až luxusně.
Asus vás navíc zahrne i softwarovými dárky, byť ve smyslu rčení „když ptáčka lapají, hezky mu zpívají“. Společně s notebookem totiž dostanete jednoměsíční předplatné balíku Adobe Creative Cloud, jednoměsíční předplatné Microsoft Office 365 a 2 měsíce služby Xbox Game Pass Premium.
Design a konstrukce: lehký, tenký, prémiový
Když se mi loni dostal do spárů Zenbook A14, nemohl jsem uvěřit tomu, že v rukách nedržím maketu, ale opravdový funkční počítač. Až s dětinskou radostí jsem jej neustále zvedal a pokládal, a k té samé disciplíně vyzýval okolí, které pro moje nadšení nemělo potřebnou dávku pochopení.
Ten samý pocit jsem zažíval i se Zenbookem A16, který dokonce působí ještě lehčím dojmem. Počítač váží přesně 1,2 kg, avšak tato hmotnost je rozprostřena do větší plochy. Jednoduchou matematikou lze spočítat, že v poměru hmotnosti a plochy je na tom Zenbook A16 se svými 1,4 gramy na cm2 ještě o fous lépe než jeho menší sourozenec. Pokud jste digitální nomád, který si rád na cestách dopřeje komfort velkého displeje, budete nad poměrem hmotnosti a plochy chrochtat blahem.
Zenbook A16 se navíc na cestách nezalekne se ani náročnějších podmínek. Stroj splňuje americký armádní standard MIL-STD-810H, podle něhož by měl přežít ve vysokých i nízkých teplotách, ve vysoké nadmořské výšce, a dokonce by měl ustát vibrace a pády. Tyto disciplíny jsme ale v našem testu z pochopitelných důvodů vynechali.
Tajemství odolné, a přitom lehké konstrukce částečně spočívá v materiálu šasi, který Asus nazývá Ceraluminium. Základem každého dílu je hořčíkovo-hliníkový plát, na jehož povrchu vlivem plazmové oxidace vzniká keramická vrstva. Toto řešení přináší oproti klasickému anodizovanému (eloxovanému) hliníku spoustu výhod – především zachovává lehkost materiálu a přidává vyšší odolnost vůči škrábancům.
Ceraluminium navíc lépe odolává otiskům a mastnotě, a na dotek působí tepleji než běžný hliník. Vzhledově materiál připomíná spíše kámen, čemuž ostatně napomáhá i zvolená béžová barva (Zabriskie Beige). Notebook bude nicméně k mání i v tmavě šedé (Iceland Grey).
Zenbook A16 je i příjemně tenký. Počítač má klínovitý tvar, tloušťka roste z předních 1,38 cm do zadních 1,65 cm, ovšem pozor – v těchto hodnotách je započítána i výška dvojice podpírajících nohou táhnoucích se přes celou šířku počítače. Bez nich by byla tloušťka počítače ještě o dobré 2-3 milimetry menší.
Do přední části základny Asus vyfrézoval prohlubeň, která napomáhá pohodnému otevření počítače. Víko lze odklopit jedním prstem, kloub je perfektně vybalancován tak, aby nekladl příliš velký odpor, a zároveň, aby dokázal displej stabilizovat v jakékoliv poloze. Rozevření je možné až do úhlu 143°, což je dostatečný rozsah na práci v jakýchkoliv podmínkách.
Obrovský touchpad a perfektní klávesnice
Odklopením víka se uživatel dostane k pracovním nástrojům – k displeji, ke klávesnici a k touchpadu. Netradičně začnu u poslední jmenované položky, protože ta mě doslova uhodila do očí. Touchpad tohoto počítače je skutečně velkorysý, svými rozměry (15×10 cm) si nezadá s 16″ MacBooky Pro. Klikání sice není haptické, ale po staru mechanické, to je však jediná kaňka na kráse.
Prsty po skleněné ploše příjemně kloužou a dotyky jsou vyhodnocovány s naprostou přesností. To oceníte zejména při dotykových gestech, díky nimž mohou být některé činnosti rychlejší než při práci s myší. Systém Windows umožňuje (na rozdíl od macOS) velmi podrobné nastavení gest vyvolaných třemi či čtyřmi prsty, kromě toho ještě přichází s vlastním systémem gest sám Asus – tažením prstu po levé straně touchpadu lze například plynule měnit hlasitost, na protější straně lze stejným způsobem měnit jas.
Klávesnice nad touchpadem je stejná jako u Zenbooku A14, což je záruka velmi pohodlného psaní. Jen si musíte zvyknout na to, že kvůli vysokému touchpadu se vaše ruce musí natáhnout o něco dál než u menších počítačů. Asus odolal pokušení doplnit klávesnici o numerický blok, který by se do široké základny bez problémů vešel – okraje klávesnice tak zdobí široké prázdné plochy. Část zákazníků to bude brát jako prohřešek, já sám jsem ale s rozložením spokojen – při psaní mám raději ruce uprostřed základny, a navíc toto řešení vypadá esteticky mnohem lépe.
A jak se na klávesnici Zenbooku píše? Fantasticky. Asus opět použil osvědčený mechanismus kláves s 1,3mm zdvihem, který každému stisku dopřává jasný a zřetelný stisk, a přitom příjemně tichou akustickou odezvu. Jednotlivé klávesy mezi sebou mají vhodně zvolený rozestup, aby nedocházelo k „přetékání“ prstů z jedné klávesy na druhou.
Klávesnice obsahuje české znaky, ovšem jejich vygravírování evidentně probíhalo dodatečně – podsvícení u nich prosvítá daleko méně než u standardních znaků, při nejnižší úrovni podsvícení prakticky nejsou vidět. Pokud umíte psát poslepu, budete tento nedostatek vnímat o něco méně.
Jelikož Zenbook A16 patří do skupiny počítačů Copilot+ PC, pochopitelně nemůže chybět ani dedikovaná klávesa sloužící k otevření stejnojmenného asistenta. Horní řada funkčních kláves F1-F12 obsahuje rychlý přístup k alternativním funkcím jako je změna jasu, hlasitosti, podsvícení klávesnice apod. Odsud lze i trvale deaktivovat touchpad, mikrofon nebo kameru, přičemž u posledních dvou položek deaktivaci potvrzuje červená dioda přímo v jednotlivých klávesách. Toto řešení ovšem nepovažuji za ideální – stejně jako na přístrojové desce automobilu vnímám každý červený bodík jako indikátor nějaké chyby.
Přihlašování obličejem a hutný zvukový projev
Čtečku otisků byste na Zenboku hledali marně, o biometrické ověření uživatele se stará infračervená kamera zabudovaná do horního rámečku displeje. Tento způsob je extrémně návykový, stačí jenom odklopit víko a už vás vítá plocha s vaší tapetou. Přihlášení tímto způsobem je bleskurychlé a bezpečné, avšak je nutné počítat s tím, že k jednomu účtu může být přiřazen pouze jeden obličej – se sdíleným účtem v rámci jedné domácnosti počítač nepočítá.
Biometrické přihlášení vyžaduje součinnost klasické webkamery – pokud ji deaktivujete, můžete se na počítač usmívat, jak chcete, ale ke svému účtu se nepřihlásíte. Webkamera má rozlišení 2,1 Mpx a výstup z ní je vcelku standardní. Je vidět, jak si Asus dopomáhá k lepším výsledkům softwarovými triky – pokud například spustíte aplikaci Kamera v přítmí, asi na půl sekundy problikne nezpracovaný obraz plný šumu, který následně dostane digitální botox. Vyhladí vám nejen vrásky v obličeji, ale i povrch stěny za vámi.
K úpravě obrazu lze navíc použít sadu nástrojů Efekty studia využívajících umělou inteligenci. Tato sada obsahuje různé filtry, které způsobí, že váš obličej vypadá jako animovaná postavička nebo jako namalovaný vodovými barvami. Jsou zde ale i praktičtější nástroje, například pro udržování obličeje v záběru nebo pro zajištění stálého očního kontaktu (přestože se díváte jinam). Efekty studia rovněž umí dodat studiové osvětlení, anebo rozostřit pozadí. Jenom nesmíte mít moc rozcuchaný účes, v takovém případě dojde k jeho částečnému rozmazání.
I když se dá s Efekty studia hezky zabavit, stále se nedokážu ubránit pochybám, zda zrovna tato funkce má být exkluzivní pouze pro Copilot+ počítače. Věřím, že by tyto hrátky s obrazem utáhl jakýkoliv moderní procesor i bez neurální jednotky.
Velkou péči Asus věnoval audiu. Zatímco loňský Zenbook A14 mě svým výstupem spíše zklamal, letošní model hraje docela jinou písničku. Tchajwanský výrobce svému novému počítači dopřál hned 6 reproduktorů (2 vysokofrekvenční tweetery a 4 hloubkové woofery), které dokážou vyloudit skutečně hutný a hlasitý zvuk. Asus se chlubí, že ve srovnání s 15″ MacBookem Air umí Zenbook A16 hrát o 63 procent hlasitěji, a přitom stejně kvalitně.
Reproduktory jsou umístěné zespodu základny, takže nejlepší reprodukce s notebookem dosáhnete na rovné ploše. Sestava se pyšní certifikací Dolby Atmos, přičemž v doprovodné aplikaci Dolby Settings si lze zvuk vyladit podle svého. Taktéž je možné aktivovat mód Zesílení hlasitosti, s nímž ozvučíte středně velkou místnost, v takovém případě ale basová složka pomalu přestává stíhat za tou výškovou.
Větší a jemnější OLED
Významný posun kupředu prodělala i obrazovka. Loňský Zenbook A14 sice dostal OLED panel, avšak jeho kvality sráželo nižší rozlišení (pouze Full HD) a základní obnovovací frekvence 60 Hz. Zenbook A16 je na tom o poznání lépe – jeho 16″ OLED obrazovka se pyšní dynamickou obnovovací frekvencí 30–120 Hz a 3K rozlišením (2 880 × 1 800 pixelů) na poměru stran 16:10. Výsledkem je příjemná jemnost 212 ppi, což znamená perfektně ostrý obraz a vyhlazené písmo za každých podmínek.
Displej Zenbooku rovněž potěší věrným podáním barev – ze 100 procent pokrývá barevné prostory DCI-P3 a sRGB a hravě poradí si i s HDR obsahem. Přepínání barevných profilů najdete v aplikaci MyAsus, v základním nastavení je zvolen nativní profil s živějšími barvami, ovšem pokud se budete chtít pustit například do úpravy fotografií, můžete zvolit DCI-P3.
Počítač rovněž obsahuje potřebná čidla k automatické adaptaci obrazu na okolní podmínky – na základě okolního osvětlení umí upravit jak barevné podání, tak svítivost. Maximální jas činí 500 nitů, špičkový až 1 100 nitů, což je tak akorát na přebití lesklé povrchové úpravy displeje za ostrého slunečního světla.
Obrazovka je obklopená příjemně tenkými rámečky vystupujícími nad její povrch, takže poskytuje ochranu proti obtisknutí klávesnice při nošení v úzkých zavazadlech. Prsty si displej nezapatláte, neboť k tomu není žádný důvod – postrádá totiž dotykovou vrstvu. Vzhledem k obřímu touchpadu stejně pokušení sahat na obrazovku odoláte.
Vybrané parametry displeje lze podrobně nastavit v aplikaci MyAsus, kromě barevných profilů zde najdete například ochranu obrazových bodů před vypálením, ochranu zraku tlumením modré barevné složky nebo speciální monochromatický „e-ink“ režim pro nerušené čtení dlouhých textů.
Výkon: výrazný skok kupředu
Zenbook A16 je jedním z prvních počítačů, které pohání ARMový procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme představený v září loňského roku. Jedná se o výkonný 3nm čip, který v testované konfiguraci (X2E94100) obsahuje 18 procesorových jader Oryon – 12 výkonných s maximálním taktem 4,4 GHz (krátkodobě až 5 GHz) a 6 efektivních s taktem 3,6 GHz. Procesoru je navíc k ruce velkorysých 48 GB operační paměti od Samsungu, pro ukládání dat poslouží 1TB SSD typu NVMe.
Jelikož jsem měl již tu čest s první generací Snapdragonu X Elite, očekával jsem od nástupnické generace spíše opatrné navýšení výkonu okolo 10-20 procent a mírně efektivnější provoz. Nyní musím přiznat, že toto očekávání bylo ostudně nízké – Qualcommu se podařilo posílit procesor o vysoké desítky procent a posunout jej do vyšší třídy. Jestliže první Snapdragon X Elite byl někde na úrovni čipu Apple M4, jeho pokračovatel s přídomkem Extreme má blíže k Apple M5 Pro.
Sílu Snapdragonu X2 Elite Extreme jsem pocítil už při rozbalování ZIP souboru s benchmarkem Cinebench – počítač díky kombinaci výkonného čipu a rychlého disku dokončil úlohu zhruba 3× rychleji než Zenbook A14 s loňským Snapdragonem. A i v samotném benchmarku si novější čip vedl nadmíru dobře. Pro srovnání jsem se podíval na naše nedávné recenze x86 počítačů Asus ProArt GoPro Edition PX13 a Asus ExpertBook Ultra a s úžasem zjistil, že nejnovější Snapdragon ve většině procesorových testů překonává jak AMD Ryzen AI Max+ 395, tak i Intel Core Ultra X7 358H.
|Benchmark
|Microsoft Surface Laptop 7. edice
Snapdragon X Elite (X1E80100)
|Asus ProArt GoPro Edition PX13
AMD Ryzen AI Max+ 395
|Asus ExpertBook Ultra
Intel Core Ultra X7 358H
|MacBook Air
Apple M5
|ASUS Zenbook A14
Snapdragon X Elite (X1E78100)
|ASUS Zenbook A16
Snapdragon X2 Elite (X2E94100)
|GeekBench 6.2.1 Single Core
|2 792
|2 985
|2 822
|4 129
|2 416
|3 756
|GeekBench 6.2.1 Multi Core
|14 136
|19 095
|16 411
|16 924
|14 365
|22 529
|GeekBench 6.2.1 OpenCL
|20 225
|90 635
|55 076
|neměřeno
|20 389
|42 843
|GeekBench 6.2.1 Vulcan
|23 469
|neměřeno
|neměřeno
|neměřeno
|29 139
|52 350
|3D Mark (Time Spy)
|nelze spustit
|10 484
|6 780
|neměřeno
|1 989
|4 442
|3D Mark (Wild Life Extreme)
|6 414
|neměřeno
|neměřeno
|9 634
|6 533
|11 348
|3D Mark (Solar Bay)
|neměřeno
|47 052
|27 551
|15 780
|11 468
|24 421
|Cinebench 2024 Single Core
|124
|neměřeno
|neměřeno
|198
|106
|149
|Cinebench 2024 Multi Core
|833
|neměřeno
|neměřeno
|774
|878
|1 344
|Cinebench 2026 Single Core
|neměřeno
|624
|499
|neměřeno
|455
|634
|Cinebench 2026 Multi Core
|neměřeno
|6 562
|3 761
|neměřeno
|3 744
|5 898
|CPU-Z Single Core
|684
|805
|770
|neměřeno
|688
|940
|CPU-Z Multi Core
|8 066
|13 636
|9 191
|neměřeno
|8 161
|13 407
Tabulková čísla potvrzuje i pocit z reálného používání. I když Zenbooku A16 naložíte na hrb náročnou práci (ideálně využívající více jader), bez škobrtnutí si s ní poradí. Můžete na něm stříhat video, programovat, renderovat apod. Díky úsporné architektuře navíc nedochází ke škrcení výkonu bez připojení k elektrické síti, i na baterii si můžete dopřávat maximální výkon, byť pochopitelně s větší energetickou spotřebou – v zátěži může přesahovat TDP celého systému 80 wattů.
Co se kompatibility týče, ta se za poslední rok podstatně zlepšila – nejenže narostl počet těch nativních (Adobe Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Blender, Afinity Photo…), ale také byly rozšířeny schopnosti emulátoru Prism86, který podporuje čím dál více instrukcí z x86/64 procesorů. Během testování jsem nenarazil na žádnou aplikaci, se kterou by měl Snapdragon potíže.
Grafický výkon oproti minulé generaci narostl ještě výrazněji než ten procesorový, v podstatě se dá hovořit o dvojnásobku. Grafika Adreno X2 GPU disponuje čtyřmi výpočetními bloky a maximálním taktem 1,85 GHz, které mají podle výrobce sílu na hraní většiny populárních her ve Full HD rozlišení se středními detaily. To jsem si ostatně ověřil u hry Forza Horizon 5, která byla na tomto počítači bez problémů hratelná. Na střední detaily si zahrajete i Cyberpunk 2077, Zaklínače 3, Diablo IV, Kingdom Come Deliverance II, a dokonce i Red Dead Redemption 2.
Je však nutné podotknout, že prakticky neexistují nativní hry pro ARMové procesory, takže část výkonu vždy spolkne emulace. A ani s ní se ne všechny hry podaří rozjet, některé hry (například FC25, PUBG nebo Apex Legends) nelze spustit kvůli anti-cheat systémům. Situace se nicméně za poslední rok viditelně zlepšila a počet podporovaných her se rozšířil – podle Qualcommu je podporováno víc než 85 procent her z katalogu Game Pass. Stále však platí, že počítač se Snapdragonem si na hraní cíleně nekoupíte. Pokud si jej ale pořídíte na jiné činnosti, hraní vám nemusí být úplně zapovězeno.
Grafický čip podobně jako u počítačů Apple nedisponuje vlastní pamětí, ale využívá tu sdílenou, přičemž v aplikaci MyAsus lze nastavit, kolik si grafická jednotka může „ukousnout“.
Qualcomm rovněž zdvojnásobil výkon neurální jednotky na hodnotu 80 TOPS (INT8), což je ve světě počítačových procesorů rekordní hodnota – Neural Engine v Apple M5 má například výkon „pouze“ 38 TOPS. Pokud je vaším denním chlebem spouštění velkých jazykových modelů anebo využívání umělé inteligence v kreativních aplikacích, může pro vás být testovaný Zenbook tou nejlepší volbou.
Celý systém je aktivně chlazen, avšak o ventilátoru není ve většině případů ani vidu, ani slechu. Máte-li nastavený režim úspory, je slyšet jen jemné ševelení, teprve v režimu plného výkonu se větráček roztočí do vyšších (a hlasitějších) otáček. Navzdory relativně tenkému tělu se ale počítač na žádném místě nezahřívá, čemuž napomáhají již zmíněné nožičky umožňující efektivnější cirkulaci vzduchu.
Konektivita: univerzální portová výbava
Zenbook A16 potěší i příkladnou konektivitou. Tu bezdrátovou zastupují Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, přičemž v obou případech se můžete těšit na stabilní připojení a výtečný dosah. Jen je škoda, že neexistuje konfigurace s podporou mobilních sítí, jelikož procesory od Qualcommu lze párovat s vlastními 5G modemy.
I v portové výbavě je na tom počítač nadstandardně dobře, po jeho obvodu najdete:
- 2× USB-C (USB 4 s podporou Power Delivery, rychlost přenosu 40 Gbit),
- USB-A (USB 3.2 Gen 2, rychlost přenosu 10 Gbit),
- HDMI 2.1,
- 3,5mm port na sluchátka,
- čtečku plnoformátových karet SD.
Chybí snad jen ethernet, ten lze kdyžtak doplnit rozbočovačem portů nebo dokovací stanicí. K Zenbooku A16 připojit současně až tři externí monitory, podle specifikací Qualcommu mohou mít až 4K rozlišení při obnovovací frekvenci 144 Hz, popř. 5K rozlišení při 60 Hz.
Napájení a baterie: bez problémů vydrží dlouhý pracovní den
Asus tvrdí, že Zenbook A16 vydrží na jedno nabití až 21 hodin, to je ale v běžném provozu prakticky nedosažitelná hodnota vyžadující velké množství omezujících opatření – drastické snížení jasu, snížení obnovovací frekvence, nastavení úsporného režimu, deaktivace funkce Recall (Vzpomínání) apod.
Pokud ale cíleně nepůjdete po co největší úspoře, budete se muset smířit spíše s poloviční hodnotou, pochopitelně v závislosti na náročnosti činnosti. Při běžné kancelářské práci s jasem na 50 procent počítejte s úbytkem zhruba 8–10 procent za hodinu, což znamená celkovou výdrž okolo 10–12 hodin.
U náročnější činnosti počítejte maximálně s 8 hodinami, při extrémní zátěži (například při hraní her) můžete akumulátor unavit už po 5 hodinách. Nejlépe počítač snáší přehrávání videa, ideálně z lokálního úložiště – při této disciplíně se mi podařilo s polovičním jasem dosáhnout výdrže necelých 16 hodin.
Celkově výdrž hodnotím jako nadstandardní, byť je o něco málo menší než u Zenbooku A14. Je to logické, akumulátor má v obou případech stejnou kapacitu 70 Wh, avšak u novějšího stroje „živí“ výkonnější procesor a podstatně jemnější a větší displej. Do těla počítače by se pravděpodobně vešel i větší akumulátor, s ním by ovšem došlo i k nárůstu hmotnosti.
Výdrž lze prodloužit (či zkrátit) mnoha způsoby, přičemž nastavení položek ovlivňujících výdrž je nutné hledat na dvou místech – v systémovém nastavení a v aplikaci MyAsus. U ostatních výrobců za tuto schizofrenii nadávám, Asus ale naopak musím pochválit – dovoluje totiž aplikaci MyAsus vybrané položky synchronizovat. Změníte-li například jas v aplikaci MyAsus, změní se i v systémovém nastavení. To samé platí i pro obnovovací frekvenci či režimy výkonu.
V aplikaci od výrobce navíc najdete vybrané položky, se kterými systém Windows nepočítá, například nabíjení pouze do úrovně 80 procent (pro zajištění co nejdelší životnosti akumulátoru), nebo naopak režim okamžitého plného nabití.
Pro účely nabíjení Asus k notebooku přibalil vysoce výkonnou 130W nabíječku sestávající se ze dvou kusů – adaptéru s napevno připojeným USB-C kabelem a klasického počítačového kabelu. Musíte se tak smířit s tím, že cihlička se nachází přibližně uprostřed tohoto nabíjecího aparátu, což nemusí být vždy praktické. Nabití z nuly na 100 procent zabere přiloženým adaptérem zhruba hodinu a půl.
|Naměřená rychlost nabíjení 130W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|17 minut
|29 minut
|54 minut
|96 minut
K doplňování energie lze použít jakoukoliv jinou nabíječku zakončenou USB-C portem. Často jsem k nabíjení používal „domácí“ 65W nabíjecí hub od O2 a při psaní článků dokázal akumulátor přiživovat. Sice pomalu, ale procenta přibývala. U náročných činností by ale pravděpodobně 65 wattů nestačilo.
Trochu zamrzí, že oba USB-C porty se nachází na levé straně, což svobodu nabíjení zmenšuje. Úspěšné nabíjení je indikováno oranžovou diodou vedle portů.
Operační systém: poprvé s funkcí Recall v Česku
Asus Zenbook A16 běží na operačním systému Windows 11 v edici Home. Na stroji již byla nainstalovaná verze 26H1, která je exkluzivní pouze pro nové počítače se Snapdragony druhé generace. Tato verze běží na zbrusu novém jádru, které je optimalizované na moderní ARMové procesory – loňské počítače se Snapdragony X tuto verzi nedostanou.
Přestože verze 26H1 by se funkčně neměla od verze 25H2 lišit, čeští uživatelé na jednu velkou novinku narazí. V systému je totiž aktivována funkce Recall (česky Vzpomínání), která byla dosud exkluzivní pouze pro zahraniční mutace systému. Vzpomínání funguje jako fotografická paměť – neustále sleduje a zaznamenává dění na obrazovce, tyto záznamy lze poté prohlížet zpětně v rámci časové osy.
Ve snímcích z historie umí „šmejdit“ umělá inteligence, která pak může být nápomocná při hledání – stačí ji pokládat dotazy „ukaž mi fotografii psa, kterou jsem si minulý měsíc prohlížel“ apod. Tyto dotazy je ale nutné pokládat v angličtině, s češtinou si Vzpomínání nerozumí. Přístup do Vzpomínání je možný pouze přes biometrické ověření, nikdo cizí by se tak k vaší historii dostat neměl.
Vzpomínání má svoji vlastní sekci v nastavení, odkud je možné této funkci přidělit maximální využitelný prostor na disku, či filtrovat aplikace nebo webové stránky, které nesmí být nikdy foceny. Odsud je rovněž možné jedním šmahem vymazat všechny uložené fotky, anebo celé Vzpomínání rovnou vypnout.
Asus do systému přidal několik vlastních nebo partnerských aplikací a utilit, z nichž některé pouze duplikují systémové funkce – například ScreenXpert s vlastními přepínači rychlých funkcí a vlastním subsystémem pro chytré rozmisťování oken aplikací na obrazovce.
O něco užitečnější je funkce GlideX, která slouží ke sdílení a propojování obrazovek napříč různými platformami. Tato aplikace umí rozšiřovat plochu na okolní displeje, sjednotit ovládání s okolními zařízeními, sdílet kamery či zabezpečit přenos souborů.
Součástí systému je i aplikace StoryCube pro inteligentní správu médií, která využívá umělou inteligenci k rozpoznávání lidí, scén nebo seskupování vzpomínek.
Potěšující je, že všechny nepotřebné aplikace lze bez problému trvale deaktivovat nebo rovnou odinstalovat. Systém Windows 11 jinak běží na Zenbooku stabilně a s bleskurychlou odezvou, a to i při zahlcení systému náročnými úlohami.
Závěr: výtečně namíchaný koktejl
Zenbook A16 pokračuje v cestě, kterou loni nastolil menší Zenbook A14. Opět se jedná perfektně navržený notebook, který je tou nejlepší reklamou na ARMové počítače se systémem Windows. Asusu se opět podařilo překonat limity – do neuvěřitelně tenkého a lehkého těla s kvalitní konstrukcí napěchoval opravdu působivou výbavu.
Zenbook A16 není pouze zvětšený Zenbook A14, je to mnohem dospělejší stroj, u kterého Asus napravil snad všechny nedostatky loňského modelu – displej je jemnější a podporuje vyšší obnovovací frekvence, reproduktorů je třikrát více a hrají mnohem lépe a konektivita se rozrostla o čtečku plnoformátových SD karet.
Samostatnou kapitolou je pak čipset Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, který provedl ohromný mezigenerační skok. Výkon procesoru i grafiky poskočil o vysoké desítky procent, v lokální akceleraci AI úloh je dokonce použitý čipset o parník napřed před veškerou konkurencí. Čím dál lepší je i podpora aplikací a her, ačkoliv i nadále platí, že na hraní budou lepší volbou počítače s procesory od Intelu nebo AMD.
Zenbook A16 je stroj navržený zejména pro uživatele, kteří často cestují a počítají v zavazadle každé deko navíc. Hmotnost 1,2 kg je na notebook s 16″ displejem doslova dechberoucí hodnota, která si zaslouží dvojnásobný obdiv při uvědomění, že toto číslo není vykoupené žádnými bolestivými kompromisy. Ústupků nebo přešlapů je skutečně minimum, vlastně mě napadá jen nedotykový displej, slabší podsvícení českých znaků na klávesnici, pouze mechanický touchpad a nižší výdrž, než výrobce slibuje.
Druhým dechem je však nutné dodat, že slabší podsvícení českých znaků práci nijak nebrzdí, touchpad (přestože není haptický) patří k těm nejlepším a největším na trhu, a dokonce i ta výdrž na baterii je velmi slušná – výtka je tak namířena spíše proti marketingovému oddělení Asusu, které slibuje nesplnitelné.
Zenbook A16 je zkrátka opravdu povedený počítač, který si rozhodně zaslouží pozornost. Asus to navíc nijak nepřehnal s cenou, která na našem trhu činí 40 490 korun. Ano, není to malá částka, ale schválně si zkuste v nějakém e-shopu vyfiltrovat počítače se 48 GB (a více) operační paměti. Narazíte na výrazně dražší stroje, které si o hmotnosti 1,2 kg mohou nechat jen zdát. I takový 15″ MacBook Air s 32 GB sdílené paměti a 1TB úložištěm přijde na 53 990 korun, a to vám k němu Apple nepřibalí ani adaptér (natož pouzdro).
Přestože rok 2026 je teprve na svém začátku, už nyní musím konstatovat, že Zenbook A16 bude letos patřit do mého nejužšího výběru nejpovedenějších zařízení letošního roku. Pokud vyloženě nemáte nějaké racionální důvody k odmítání ARMových počítačů (které se objektivně najít mohou), neváhejte. Zenbook A16 je tou nejlepší reklamou na ARMové počítače s Windows.