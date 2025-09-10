Asus ROG Strix Scar 18 je výhodnější, než kdy předtím. Nešetří zajímavými bonusy

- Herní bestie Asus ROG Strix Scar 18 nabízí řadu bonusů
- Kromě desetiprocentní slevy přihodí i hromadu her zdarma
- Pro členy programu ROG Elite je nákup ještě výhodnější
Asus má v oblasti gamingu poměrně silné postavení, především díky své značce ROG, tedy Republic of Gamers. Pod ní se skrývá nejen řada užitečného příslušenství, ale především herní zařízení, které patří mezi ty nejlepší na trhu. K nim se řadí také notebook s názvem Asus ROG Strix Scar 18, který si svou premiéru na českém trhu odbyl v letošním roce a na který jsme se podívali podrobněji v samostatné recenzi.
Asus ROG Strix Scar 18 nabízí hromadu bonusů
Asus ROG Strix Scar 18 se může pyšnit třeba výkonným procesorem Intel Core Ultra 9 275HX taktovaným na 2,7 GHz (36 MB cache, přetaktování až na 5,4 GHz, 24 jader, 32 vláken, až 65 W TDP). Dále nechybí ani grafická karta Nvidia GeForce RTX 5090 s 24 GB GDDR7 paměti a maximálním TGP 175 W s funkcí Dynamic Boost či ROG Nebula HDR panel vyrobený technologií MiniLED o velikosti 16″ či 18″ s rozlišením až 2,5K (2 560 × 1 600 pixelů, WQXGA), obnovovací frekvencí 240 Hz a odezvou 3 ms.
O špičkové výbavě zaměřené na hráče toho lze napsat ještě mnohem více, nicméně pro řadu uživatelů je podstatnou překážkou v pořízení Asus ROG Strix Scar 18 samotná cena zařízení, která se aktuálně pohybuje okolo 130 tisíc korun, což rozhodně není málo. V současné chvíli lze až do 14. října pořídit tento vybavený notebook o něco málo výhodněji – v rámci Alza dnů totiž mohou zájemci uplatnit 10% slevu s kódem ALZADNY10 a získat tuto herní bestii za o něco málo sympatičtější cenu 119 990 korun.
To nicméně není vše. V rámci další akce Intel Gamer days získají novopečení majitelé akční střílečku Battlefield 6 zcela zdarma. K tomu díky probíhající Nvidia promo akci zcela zdarma ještě Borderlands 4. A Asus se rovněž vytasil s vlastní promo akcí, kdy nabízí zdarma český RPG hit s názvem Kingdom Come: Deliverance 2. A pokud by vám tyto tři herní pecky nestačily, Microsoft k tomu navíc přihodí i PC GamePass na 3 měsíce zdarma, takže minimálně první čtvrt rok od pořízení nebudete mít o dostatek kvalitních her nouzi.