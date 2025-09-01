Asus láká hráče na věrnostní program, můžete v něm získat zajímavé odměny

- Tchajwanský Asus má pro hráče k dispozici věrnostní program ROG Elite
- Za nasbírané body lze získat malé drobnosti i hodnotné dárky
Svůj věrnostní program má takřka každá větší značka, přičemž ani tchajwanský Asus není výjimkou. Jeho cílem je stejně jako v jiných případech odměnit věrné zákazníky nějakým tím benefitem navíc, ať už jde o drobnost v podobě dárku zdarma, či rovnou nějakou velkou slevu. Co všechno program ROG Elite nabízí a vyplatí se vám být jeho členy, pakliže na Asus nedáte dopustit a patříte mezi věrné zákazníky?
Věrnostní program pro ty nejvěrnější
Registrace do programu ROG Elite je pochopitelně zcela zdarma, avšak musí vám být alespoň 13 let. V rámci členství sbíráte zkušenostní body, jejichž nasbíraný počet vás zařadí do jedné ze čtyř úrovní, v rámci kterých můžete čerpat své výhody. První úroveň Explorer dosáhnete samotnou registrací a zůstane vám do doby, než nasbíráte 599 zkušenostních bodů. Jako odměnu za registraci produktů získáte hry zdarma, speciální ROG tapety a další drobné maličkosti, které mohou potěšit. Druhá úroveň s názvem Professional se aktivuje až do dosažení 5399 bodů a kromě výše zmíněných odměn získáte také exkluzivní přístup k hodnotným herním kódům.
Nejvybavenější dostupná úroveň se nazývá Elite, přičemž k dříve zmíněným odměnám dostanete také takzvaný Elite Tier Box (Tier Boxy obsahují exkluzivní produkty a příslušenství ROG). Pro ty nejvěrnější je zde ještě jedna úroveň s názvem Super Elite, nicméně ta je k dispozici pouze pro zvané a v rámci ní se můžete zapojit do slosování a vyhrát limitovaný počet cen. Platnost vaší úrovně vyprší za dalších 12 měsíců po datu stanoveném týmem ASUS Elite Rewards. A na jaké odměny konkrétně se v rámci věrnostního programu můžete těšit?
K dispozici jsou například animované tapety ROG za 500 zkušenostních bodů, za 400 bodů dostanete dárkovou kartu GoGift v hodnotě 10 dolarů (cca 210 korun), za 500 bodů může být vaše exkluzivní ikona „Zlato, přidala jsem se k sektě“ a za 1300 bodů na vás čeká herní pecka s názvem Warhammer 40K: Darktide. Asus má pro nejvěrnější ale připravené i animované tapety, herní předměty, kódy na hry, Steam klíče či hodnotné ROG periferie.
Důležité je zmínit, že sbírat body můžete za různé aktivity, nejen za samotný nákup produktů. Body mohou být vaše třeba za seznámení se se záhadnou osobností ve hře Song of Horror. Body lze získat také například za vyplnění dotazníků, účast v kvízech nebo jen za každodenní přihlášení. S jejich využitím ale příliš neotálejte, neboť jejich platnost je rok od získání. Více informací o věrnostním programu Asus ROG Elite se dozvíte přímo na stránkách společnosti Asus.