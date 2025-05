Apple zřejmě změní zaběhnutá pravidla. iPhony má představovat každých 6 měsíců

Apple pravděpodobně chystá změnu v uvádění nových iPhonů, jednu akci plánuje rozdělit na dvě

Podzimní program bude patřit prémiovým modelům, na jaře pak přijdou ty základní

Vznikne tím prostor pro nové kategorie produktů, jako například očekávaný skládací model

Již poměrně dlouhou dobu je zvykem, že Apple každý podzim představí kompletní řadu nových iPhonů, obvykle čítající čtyři modely. Tento zaběhlý cyklus by se ale mohl brzy změnit. Podle nové zprávy serveru The Information, která se odvolává na tři nejmenované zdroje z dodavatelského řetězce, Apple zvažuje od roku 2026 přechod na dvoufázové uvádění nových modelů. Pokud se tyto informace potvrdí, znamenalo by to, že místo jedné velké podzimní akce bychom se mohli dočkat rozdělení premiér mezi podzim a jaro následujícího roku.

Představení iPhonu dvakrát ročně? Možná již za rok

Konkrétně se spekuluje, že dražší modely Pro a Pro Max by si ponechaly své tradiční podzimní okno. Na jarní termín by pak připadal zbytek série, tedy základní model a případně další nové varianty. Tato změna by údajně mohla přijít již s řadou iPhone 18. Dle aktuálních informací by na podzim 2026 Apple mohl představit iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Ve stejném termínu by si pak svou premiéru mohla potenciálně odbýt i nová jablečná skládačka, o které se hojně spekuluje. Na jaře 2027 by pak následoval základní model iPhone 18, spolu s novým iPhone 18 Slim a iPhone 18e. Existence modelů „Slim“ a „e“ je samozřejmě v tuto chvíli čistou spekulací a na jejich oficiální potvrzení bude potřeba si počkat.

Pokud se o Apple zajímáte delší dobu a sledujete jejich novinky, nemusí pro vás být toto rozhodnutí až natolik překvapivé. Ačkoliv nová řada iPhonů bývá tradičně uváděna v září či říjnu již od dob iPhonu 5, Apple tento harmonogram již lehce narušil s modely iPhone SE, které obvykle přicházely na jaře (typicky na přelomu března a dubna). Odchylkou od standardu je rovněž letošní únorová premiéra iPhonu 16e, který je prakticky náhradou za původní řadu SE.

Změna by potenciálně nemusela být vítaná u zájemců o levnější modely. Ti totiž budou muset na novinky čekat o něco déle. Prozatím se však jedná jen o nepotvrzené spekulace. Co se týče nejbližší budoucnosti, u nadcházející řady iPhone 17 se zatím stále očekává tradiční scénář. Představení čtyř nových modelů bychom se tedy měli podle všeho dočkat dle zaběhlých standardů letos v září.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.