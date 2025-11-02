Apple zchladil naděje fanoušků. Žádné nové Macy už letos nebudou

- Apple v letošním roce představil pouze jeden nový MacBook s řady Pro
- Kdo by čekal, že jej gigant z Cupertina ještě něčím doplní, nejspíše se nedočká
- Finanční ředitel nepřímo potvrdil, že v tomto ohledu nečeká výrazné zvýšení tržeb
Konec roku se kvapem blíží, nicméně technologičtí nadšenci tajně doufají, že Apple ještě neřekl poslední slovo, alespoň co se týče představení nových zařízení. Zatímco září tradičně patří iPhonům, Apple Watch a AirPodům, říjen si gigant z Cupertina pravidelně vyhrazuje pro další zařízení, kterým nechce dávat větší prostor v podobě vlastní tiskové konference.
Stranou ponechme očekávání části uživatelů, že by Apple ještě mohl představit novou Apple TV, druhou generaci AirTagu či vylepšený HomePod mini. V letošním roce v tichosti oznámil aktualizaci 14″ MacBooku Pro o nový procesor M5, tím ale výčet nových počítačů skončil.
Letos už žádné další počítače Mac
To je ale přeci jen trochu málo, byť k tomu Apple ještě oživil o nový procesor také iPad Pro. Není proto divu, že se někteří začali domnívat, že si pro nás gigant z Cupertina chystá ještě jedno překvapivé oznámení, v rámci kterého ukáže ještě nějaké počítače Mac, ať už z kategorie Mac mini, iMac, nebo jen MacBooků Pro s výkonnějšími procesory M5 Pro a M5 Max.
Příliš velké naděje si ale dělat nemáme, alespoň podle vyjádření finančního ředitele Applu, Kevana Parekha. „U Macu mějte na paměti, že očekáváme velmi obtížné srovnání s uvedením modelů M4 MacBook Pro, Mac mini a iMac na trh ve stejném čtvrtletí loňského roku,“ uvedl během oznámení finančních výsledků.
Parekh v podstatě naznačil, že tržby Applu za Mac ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 nemusí ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2024 výrazně vzrůst, pravděpodobně proto, že v tomto čtvrtletí bude uvedeno na trh méně nových počítačů Mac než ve stejném čtvrtletí loňského roku. Jinými slovy implicitně naznačil, že Apple neplánuje pro rok 2025 žádné další vydání počítačů Mac.
Server AppleInsider již dříve informoval, že modely MacBook Pro s čipy M5 Pro a M5 Max budou uvedeny na trh v roce 2026, a komentář Parekha to podle všeho jen potvrzuje. Modely Mac mini a iMac s čipy M5 se také zdají být naplánovány na rok 2026, zatímco MacBook Air, Mac Studio a Mac Pro budou podle posledních spekulací aktualizovány také až v příštím roce.