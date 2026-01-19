TOPlist

Apple Watch hrozí zákaz prodeje. Problém má i Samsung nebo Garmin

Jakub Fišer
19. 1. 10:35
Apple Watch Series 10
  • Mezinárodní obchodní komise USA prošetřuje největší výrobce chytrých hodinek
  • Je možné, že porušují patenty texaské společnosti na detekci pádů a otřesů
  • V krajním případě by museli dotčení výrobci zastavit prodej svých hodinek na trhu v USA

Americká Mezinárodní obchodní komise (USITC) zahájila oficiální vyšetřování, které by mohlo ovlivnit prodej chytrých hodinek od největších hráčů na trhu. V centru sporu stojí technologie detekce pádů, respektive její patentový základ, který podle firmy UnaliWear neoprávněně využívají giganti jako Apple, Garmin, Google nebo Samsung. Funkce se stala standardem v segmentu prémiových hodinek, možná ale bude muset „zmizet“.

Hodinky Apple, Garmin i Samsung v ohrožení

Stížnost podala texaská společnost UnaliWear 12. prosince 2025, s doplňky na konci roku a začátkem ledna 2026. Tvrdí, že dotčení výrobci porušují jejich patenty na import a prodej zařízení s touto technologií na trhu v USA. USITC proto zahájila vyšetřování pod číslem, kde figuruje jak Apple, tak i Garmin, Google a Samsung. Komise zdůrazňuje, že jde o jen o zahájení procesu – žádné rozhodnutí ještě nepadlo a finální verdikt se očekává v řádu měsíců.​

Do 45 dnů od zahájení vyšetřování musí Komise stanovit finální datum pro dokončení šetření. Případná „nápravná opatření“ nabydou účinnosti okamžitě po oznámení a dotčené subjekty budou muset zareagovat do 60 dnů. Vyšetřování může skončit zákazem dovozu u mimoamerických firem (Samsung, Garmin) a prodeje v USA. Pro globální trh, včetně Evropy, by dopad byl minimální, protože USITC reguluje primárně USA.

Dřívější spor Apple a Masimo

Kupříkladu pro Apple by se nejednalo o novinku. V roce 2023 USITC nařídila Applu omezit prodej chytrých hodinek, které disponují funkcí měření kyslíku v krvi (SpO2), protože porušoval patenty týkající se pulzní oxymetrie společnosti Masimo.



Srovnání černých a titanových Apple Watch Ultra 2



Měření okysličení krve: Apple vyrazil do boje proti zákazu prodeje Apple Watch v USA

Na konci roku Apple stáhl z prodeje nejnovější generaci hodinek (tehdy Apple Watch Series 9) a následně je tam vrátil s deaktivovanou funkcí měření okysličení krve. Spor částečně stále běží u „civilních“ soudů v USA, nicméně Apple nyní může v USA prodávat hodinky s funkcí měření SpO2.

