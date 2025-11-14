Apple uzavírá historickou dohodu s Tencentem. Z WeChatu mu potečou miliardy

- V Číně uživatelé nestahují aplikace z App Store, ale přímo skrze superaplikaci WeChat
- Z tohoto až doposud neměl Apple prakticky žádný podíl
- Nová dohoda by mu teoreticky mohla přinést miliardy na poplatcích
V našich zeměpisných šířkách používáme pro online komunikaci nejčastěji aplikace jako Messenger či WhatsApp, v Číně nicméně vsadili na vlastní řešení jménem WeChat. Ten není jen komunikační aplikací, ale místem, kde můžete přátelům poslat peníze, koupit si lístek do kina nebo jízdenku na vlak. Zkrátka se jedná o takzvanou „superaplikaci“, která v sobě sdružuje více funkcí. Apple nyní uzavřel novou dohodu s jeho vlastníkem, kterým je firma Tencent, jež Applu umožní zpracovávat platby a vybírat 15% provizi z nákupů provedených v aplikacích a hrách ve WeChatu pro iPhone.
Nový zdroj příjmů pro Apple v Číně
Díky této dohodě podle agentury Bloomberg tak po více než roce jednání vznikl Applu nový významný zdroj příjmů v Číně. Na základě této dohody začne Apple zpracovávat platby v aplikacích pro aplikace a hry distribuované v rámci WeChatu, dominantní platformy v říši středu. Vývojáři účastnící se tohoto systému budou muset přijmout specifické softwarové požadavky ze strany Applu, včetně funkce, která rodičům umožňuje sdílet věkové rozmezí dítěte.
Na rozdíl od uživatelů ve světě většina čínských majitelů iPhonů nepřistupuje ke službám skrze samostatné aplikace z App Store, což je pro Apple problém. Místo toho využívají WeChat jako výchozí rozhraní pro přístup ke službám, různým nástrojům a také hrám. Tyto funkce jsou poháněny rozsáhlou sítí takzvaných mini aplikací, které jsou přímo integrovány ve WeChatu. Nákupy provedené prostřednictvím tohoto kanálu nicméně dosud negenerovaly provizi pro Apple, protože mnoho vývojářů přesměrovává uživatele na externí platební systémy. A právě to se nyní změní.
Ačkoli nová provize ve výši 15 procent představuje polovinu standardní sazby giganta z Cupertina, která se pohybuje ve výši 30 % pro transakce v App Store, Bloomberg odhaduje, že díky velikosti ekosystému WeChat může mít tato dohoda pro Apple potenciální hodnotu v řádu miliard dolarů. Dohoda prozatím ještě nebyla oficiálně oznámena, nicméně dle agentury je to jen otázkou času.