Apple tvrdil, že to nejde: Číňané narvali fyzickou SIM do iPhonu Air

- iPhonu Air toho podle některých uživatelů chybí hodně, například slot na fyzickou SIM kartu
- V Číně ale šikovní lidé přišli na způsob, jak ho do tenkého těla umístit
- Bez kompromisu to nicméně nebylo
Jestli lze některý ze současné modelové řady iPhonů označit za kontroverzní, je to bezesporu iPhone Air. V jeho případě se Apple pokusil udělat co možná nejméně kompromisů, aby zároveň přinesl extrémně tenkou konstrukci, která v ruce působí až neuvěřitelným dojmem. Když pomineme nejčastější výtky, jako je absence druhého fotoaparátu, pro někoho nedostatečná výdrž na jedno nabití nebo chybějící stereo reproduktory, může některým uživatelům chybět i slot pro fyzickou SIM kartu – iPhone Air (recenze) totiž disponuje pouze možností eSIM, neboť šuplíček pro fyzickou kartu by zbytečně zabíral místo.
iPhone Air s podporou fyzických SIM karet
Nové informace, které se na internetu začaly šířit z Číny však ukazují upravený model Air s fyzickým slotem pro SIM kartu, a to hned vedle portu USB-C. Informace o tomto projektu jsou prozatím poměrně skoupé, ale podle všeho může za tuto modifikaci jedna firma z trhu ve známé čtvrti Chua-čchiang-pej čínské metropole Šen-čen. Projekt vyžadoval několik překvapivě chytrých řešení pro úsporu místa, jako například nahrazení původního vibračního motoru Taptic Engine v Airu mnohem menší jednotkou, která zachovává základní haptickou odezvu.
Získaný prostor umožnil nadšencům připojit slot pro fyzické SIM karty, díky čemuž odstranili jeden z „nedostatků“. Na jednom ze snímků je telefon s SIM kartou China Telecom a na dalším snímku je zachycen při telefonování, tudíž se pravděpodobně jedná o plně funkční řešení. Podle dostupných informací má telefon bezproblémový přístup k mobilním datům 5G a co je ještě působivější, zachoval si stupeň krytí IP68.
What they did is actually pretty hardcore.
To make room for a physical SIM card slot, they removed the original vibration motor module of the iPhone Air. In the space that was freed up, they installed two new components.
The first is a much smaller vibration motor, just enough… https://t.co/ik6vZres8f
— Ice Universe (@UniverseIce) January 23, 2026
Absence fyzického SIM slotu u modelu iPhone Air ale nejspíše není způsobena tím, že by inženýři v Applu nemohli přijít na způsob, jak jej do chytrého telefonu dostat, ale jejich dlouhodobou strategií, která má za cíl vytvořit iPhone kompletně bez jakéhokoli portu. Plný přechod na eSIM je jen jedním krokem, přičemž po něm se už jen zbývá zbavit USB-C portu pro nabíjení, přičemž to vzhledem k různým nařízením a obavám uživatelů bude ještě běh na dlouhou trať.