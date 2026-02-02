Apple Store u vás doma? Oficiální příslušenství z ikonických obchodů je v prodeji

- Chtěli jste někdy mít oficiální příslušenství z obchodů Apple Store? Nyní máte možnost
- Australský prodejce AppleUnsold nabízí oficiální nabíječky a stojany, které nejsou běžně v prodeji
- Některé jsou zcela nové, jiné ale normálně fungovaly v obchodech
V Česku sice žádný oficiální Apple Store nemáme, avšak pokud jste někdy do nějakého v zahraničí zavítali, jistě jste si všimli speciálně vyrobeného příslušenství, které drží na svém místě například iPhony, Apple Watch nebo sluchátka AirPods Max. Ačkoli třetí strany prodávají různé varianty držáků a nabíječek, které si svým designem s těmito „originály“ nezadají, přeci jen pokud byste chtěli totožné příslušenství, jednoduše máte smůlu – Apple jej totiž vyhradil pouze pro své kamenné obchody a přes to zkrátka nejede vlak.
Oficiální příslušenství konečně v prodeji
Nyní to vypadá, že Apple v tomto přístupu zařadil zpátečku. Australský prodejce s názvem AppleUnsold se nyní objevil v online prostředí, přičemž začal nabízet hardwarové vybavení původně určené Apple Store k prodeji prostřednictvím nezávislého webu a obchodu na eBay „AppleUnsold vznikl, protože příliš mnoho lidí kladlo stejnou otázku: Kde to mohu koupit? Stojany na smartphony, maloobchodní příslušenství, nástroje určené pro Genius Bar a vybavení pro zaměstnance – až dosud byla odpověď vždy stejná: nikde. Navzdory velké poptávce je Apple prostě neprodává. A tady přicházíme na řadu my. Prezentační modely, exkluzivní produkty pro obchody a vybavení pouze pro Apple jsou přesně to, na co se specializujeme,“ uvádí prodejce.
AppleUnsold na svých webových stránkách uvádí, že všechny položky jsou originální produkty Applu a že skladové zásoby se skládají z nového i použitého hardwaru. Společnost také upozorňuje, že nabídka je omezená a závisí na dostupnosti, přičemž mnoho položek je často vyprodáno. „Mezi produkty, které jsou aktuálně v nabídce nebo byly v minulosti nabízeny k prodeji, patří demo nabíječky iPhone MagSafe, nabíjecí doky Apple Watch, stojany na AirPods Max, podmiska pro Apple Pencil, stojany na iPad a podtácy určené pro Apple Vision Pro,“ popisuje prodejce jen některé produkty, které má v nabídce.
Samotný účet AppleUnsold má eBay 100% kladné hodnocení na základě omezeného počtu dokončených transakcí. Zpětná vazba zákazníků k konkrétním nabídkám potvrzují, že se patrně jedná o originální příslušenství od Applu. V minulosti Apple podnikl kroky k omezení neautorizovaného prodeje produktů pro interní použití a není jasné, odkud AppleUnsold získává své zásoby ani jak funguje jeho obchodní model.