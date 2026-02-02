TOPlist

Apple Store u vás doma? Oficiální příslušenství z ikonických obchodů je v prodeji

Michael Chrobok
Michael Chrobok 2. 2. 10:30
0
Fiktivní Apple Store vygenerovaný umělou inteligencí (ilustrační obrázek)
  • Chtěli jste někdy mít oficiální příslušenství z obchodů Apple Store? Nyní máte možnost
  • Australský prodejce AppleUnsold nabízí oficiální nabíječky a stojany, které nejsou běžně v prodeji
  • Některé jsou zcela nové, jiné ale normálně fungovaly v obchodech

V Česku sice žádný oficiální Apple Store nemáme, avšak pokud jste někdy do nějakého v zahraničí zavítali, jistě jste si všimli speciálně vyrobeného příslušenství, které drží na svém místě například iPhony, Apple Watch nebo sluchátka AirPods Max. Ačkoli třetí strany prodávají různé varianty držáků a nabíječek, které si svým designem s těmito „originály“ nezadají, přeci jen pokud byste chtěli totožné příslušenství, jednoduše máte smůlu – Apple jej totiž vyhradil pouze pro své kamenné obchody a přes to zkrátka nejede vlak.

Oficiální příslušenství konečně v prodeji

Nyní to vypadá, že Apple v tomto přístupu zařadil zpátečku. Australský prodejce s názvem AppleUnsold se nyní objevil v online prostředí, přičemž začal nabízet hardwarové vybavení původně určené Apple Store k prodeji prostřednictvím nezávislého webu a obchodu na eBay „AppleUnsold vznikl, protože příliš mnoho lidí kladlo stejnou otázku: Kde to mohu koupit? Stojany na smartphony, maloobchodní příslušenství, nástroje určené pro Genius Bar a vybavení pro zaměstnance – až dosud byla odpověď vždy stejná: nikde. Navzdory velké poptávce je Apple prostě neprodává. A tady přicházíme na řadu my. Prezentační modely, exkluzivní produkty pro obchody a vybavení pouze pro Apple jsou přesně to, na co se specializujeme,“ uvádí prodejce.

Produkty z Apple Store v obchodu AppleUnsold
Produkty pocházející z Apple Store v nabídce obchodu AppleUnsold

AppleUnsold na svých webových stránkách uvádí, že všechny položky jsou originální produkty Applu a že skladové zásoby se skládají z nového i použitého hardwaru. Společnost také upozorňuje, že nabídka je omezená a závisí na dostupnosti, přičemž mnoho položek je často vyprodáno. „Mezi produkty, které jsou aktuálně v nabídce nebo byly v minulosti nabízeny k prodeji, patří demo nabíječky iPhone ‌MagSafe‌, nabíjecí doky Apple Watch, stojany na AirPods Max, podmiska pro Apple Pencil, stojany na iPad a podtácy určené pro Apple Vision Pro,“ popisuje prodejce jen některé produkty, které má v nabídce.



Apple Crossbody Strap: příslušenství od Applu, kterému se všichni vysmívali. Nakonec to byla trefa do černého.



Nepřehlédněte

Příslušenství od Applu, kterému se všichni vysmívali. Nakonec to byla trefa do černého

Samotný účet AppleUnsold má eBay 100% kladné hodnocení na základě omezeného počtu dokončených transakcí. Zpětná vazba zákazníků k konkrétním nabídkám potvrzují, že se patrně jedná o originální příslušenství od Applu. V minulosti Apple podnikl kroky k omezení neautorizovaného prodeje produktů pro interní použití a není jasné, odkud AppleUnsold získává své zásoby ani jak funguje jeho obchodní model.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

