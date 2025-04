Apple stále sní o iPhonu bez mechanických tlačítek. Ve hře je nový termín

Apple by mohl nahradit mechanická tlačítka v budoucích iPhonech dotykovými ploškami

V Cupertinu tuto výměnu plánují již několik let, ale zatím nedosáhli uspokojivého výsledku

Na vině má být nastavení citlivosti senzorů

Už jsou to dva roky, kdy internetem kolovaly spekulace o tom, že iPhone 15 Pro vymění klasická mechanická tlačítka za dotykové plošky s haptickou odezvou. Nakonec k tomu nedošlo ani u předloňských, ani loňských iPhonů – to ovšem neznamená, že Apple se této snahy úplně vzdal. Jenom se mu dosud nepovedlo technologii vyladit k dokonalosti.

iPhone bez mechanických tlačítek bude. Jenom nevíme kdy

Nahrazení mechanických spínačů dotykovými ploškami není nic nového – tento krok Apple v minulosti úspěšně provedl u domovských tlačítek starších iPhonů nebo touchpadů v počítačích MacBook. Apple si rovněž vyzkoušel nasazení dotykových plošek u poslední generace iPhonů u ovládacího prvku Camera Control.

U bočních tlačítek iPhonů pro zamykání nebo změnu hlasitosti se nicméně stále nedaří dosáhnout uspokojivého stavu. Podle čerstvých informací z Číny má být hlavním důvodem nastavení citlivosti – „virtuální“ tlačítka v prototypech prý nejsou při běžném používání dostatečně citlivá, naopak při letmém dotyku často registrují spoustu falešných dotyků. To může být nepříjemné například při vytahování telefonu v z kapsy nebo při obyčejném držení v ruce.

Nasazení haptických plošek namísto mechanických tlačítek by mělo mít pozitivní vliv na životnost iPhonů i na jejich celkovou odolnost – na konstrukci ubude pohyblivých částí a také citlivých míst, kterými by se mohla do zařízení dostat vlhkost nebo prachové částice. Mezi negativní aspekty pak zřejmě bude patřit větší náročnost na vnitřní prostor – podle spekulací z minulých let by každé tlačítko mělo dostat vlastní vibrační motorek pro zprostředkování haptické odezvy.

Dá se také předpokládat, že nasazení dotykových plošek a vibračních motorků zvýší výrobní cenu, ta však podle čínských zdrojů nemá být problém. Kdy by se mohlo toto řešení dostat do finálního produktu, je zatím ve hvězdách – Apple se údajně stále snaží tuto technologii zdokonalovat, a jakmile bude s výsledkem spokojen, můžeme se dočkat nasazení. Letos to pravděpodobně nebude, příští rok je s velkým otazníkem.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.