Apple řeší AI, Google inkasuje. Spolupráce má mít hodnotu přes 100 miliard

- Spolupráce Applu a Googlu na vývoji Apple Intelligence je oboustranně výhodná pro obě firmy
- Apple alespoň na chvíli vyřeší svůj problém s AI, Google naproti tomu hezky vydělá
- Podle zdrojů Financial Times si Google přijde na 5 miliard dolarů, tedy okolo 105 miliard korun
Nedávno oznámenou dohodu mezi Applem a Googlem, která se týká využití modelu Gemini (nejen) pro novou Siri a pro Apple Intelligence, byla pro někoho překvapením, pro jiného naopak logickým vyústěním situace. Obě firmy sice opatrně dohodu potvrdily, avšak už nezveřejnily detaily. Jedno však bylo jisté – rozhodně se okolo této dohody točila velká spousta peněz. A podle serveru Financial Times to nebyla vůbec malá částka.
Miliardová dohoda výhodná pro obě strany
Samotná dohoda je strukturována jako smlouva o cloud computingu, na jejímž základě Apple podle Financial Times zaplatí Googlu v průběhu času několik miliard dolarů. Alespoň to uvádí osoba obeznámená s detaily této dohody. Gene Munster ze společnosti Deepwater Asset Management odhaduje hodnotu celé dohody pro Google na 5 miliard dolarů, tedy přibližně 105 miliard korun. Tato dohoda připomíná smlouvu uzavřenou před dvěma desítkami let, díky níž se vyhledávač Google stal výchozím vyhledávačem na zařízeních Apple, což pro Apple znamenalo roční zisk ve výši přibližně 20 miliard dolarů (přibližně 418 miliard korun).
Osoba blízká OpenAI sdělila Financial Times, že firma na podzim loňského roku přijala vědomé rozhodnutí nestát se dodavatelem modelů na míru pro Apple, aby se mohla soustředit na vývoj vlastního zařízení s umělou inteligencí. Tento hardware vyvíjí bývalý šéf designu Apple Jony Ive, který byl najat OpenAI v květnu 2024 – podle Munstera tento krok mohl Apple odradit od hlubšího partnerství s OpenAI.
Apple uvedl, že se rozhodl, že technologie Google poskytuje „nejschopnější základ“ pro jeho Apple Foundation Models. Partnerství Gemini však vyvolává otázky ohledně budoucnosti stávající integrace ChatGPT, která je součástí Apple Intelligence od roku 2024. Apple uvedl, že dohoda s Google nemá vliv na integraci ChatGPT, ale Munster vyjádřil skepsi ohledně jejích dlouhodobé spolupráce.
Navzdory částce 5 miliard dolarů je dohoda Applu s Googlem ve srovnání s výdaji jiných společností na infrastrukturu umělé inteligence poměrně konzervativní. Google, Microsoft, Amazon a Meta od spuštění ChatGPT v roce 2022 investovaly stovky miliard dolarů do nových datových center pro umělou inteligenci, ale Apple udržel své investice do fyzické infrastruktury na úrovni přibližně 3 % svých příjmů.