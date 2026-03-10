Apple prý plánuje nasazení 3D tisku hliníkových komponent pro hodinky i telefony

- 3D tisk je stále rozšířenější a má uplatnění ve spoustě odvětví
- Ve velkém měřítku se využívá také při výrobě elektroniky
- Používá ho i Apple, který doufá v jeho ještě větší nasazení
Výroba elektroniky je poměrně složitý proces, který zahrnuje spoustu dílčích aspektů a výrobci při ní používají několik rozdílných technologií. Některé části se vytváří pomocí CNC obrábění, ve velkém se používá také osazování součástek roboty, sklo se brousí, leští a tak podobně. Nedílnou součástí výroby elektroniky je i 3D tisk, který hojně využívá také Apple.
3D tisk ve vývoji a výrobě elektroniky
3D tisk sice není při výrobě elektroniky dominantní technologií, ale jeho nasazení se rozšiřuje a Apple patří k výrobcům, kteří ho využívají v největší míře. V oblasti výzkumu tohoto typu tisku patří kalifornský gigant mezi nejpilnější výrobce a mezi léty 2010 a 2020 si nechal patentovat vlastní technologie, které posléze zavedl do procesu.
Apple využíval 3D tisk i v dřívějších letech, ale jen jako doplňkový nástroj při vývoji. Sloužil tedy hlavně jako relativně levný způsob výroby prototypů a různých maket pro prezentace, které musí být dostupné ještě před výrobou finálního produktu. V roce 2025 ale nastal velký zlom a Apple nasadil 3D tisk ve velkém i do finální výroby.
Apple by chtěl 3D tisk využívat více
V roce 2025 začal Apple vyrábět ve velkém pomocí 3D tisku některé větší součásti pro svou elektroniku, jako například pouzdra pro hodinky Watch 11 a Watch Ultra 3. Jedná se tedy o 3D tisk nikoliv za využití plastu, ale kovu a k tisku těchto pouzder slouží recyklovaný titanový prášek, který se po jednotlivých vrstvách spojuje pomocí laserů.
Dle nejnovějších zpráv ale Apple zkoumá nasazení 3D tisku i pro hliníkové prvky, které aktuálně vyrábí pomocí CNC obrábění. Pomocí tisku hliníkových prvků by bylo dosaženo výrazných úspor použitého materiálu a celý proces by byl efektivnější. Apple navíc používá tento kov opravdu ve velkém, takže 3D tisk hliníkových částí by našel uplatnění ve většině jeho produktů.
První u Apple Watch, poté u iPhonu
V souvislosti s 3D tiskem hliníkových prvků se nejvíce mluví o Apple Watch, které by mohly tento proces použít jako první. Později by ale měl být tento typ výroby aplikován i na iPhony a rozšířit se také do dalších typů elektroniky s nakousnutým jablíčkem ve znaku. 3D tisk za pomocí titanového prášku má kalifornský gigant již poměrně dobře zvládnutý a přišel tedy čas posunout se dál.