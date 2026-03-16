TOPlist

Apple představil AirPods Max 2. Konečně nabízí to nejdůležitější, i cena je nižší

Jakub Fišer 16. 3. 16:08
2
  • Apple uvedl nová sluchátka AirPods Max 2. generace
  • Konečně nabízejí funkce známé z AirPods Pro, včetně 1,5× lepšího ANC
  • Cena je 13 990 Kč, od první generace tedy spadla o pětistovku

Apple dnes všechny překvapil, protože v tichosti oznámil druhou generaci velkých sluchátek AirPods Max. Ta nabízejí vlastně všechny benefity nejnovější řady AirPods Pro, ale ve větším provedení. K dispozici je lepší aktivní potlačení hluku (ANC), funkce simultánního překladu u podporovaných jazyků a také nový čip H2. Zároveň s tím spadla cena o pětistovku.

AirPods Max 2: co je nového?

AirPods Max 2 přichází ve stejném designu jako původní verze z roku 2020 a upravený model s USB-C z roku 2024. K dispozici je i 5 totožných barevných provedení: modrá, fialová, hvězdně bílá, černá a oranžová. K hlavním ovládacím prvkům stále patří korunka na boku a nezbytnou součástí je i pouzdro, trefně označované jako „podprsenka“, které slouží k dobíjení AirPodů.

Vzhledem ke stáří původní verze je však novinek více než dost. AirPods Max 2 se tak konečně funkcemi vyrovnají modelům AirPods Pro z poslední doby. Nově nabízí:

  • Adaptivní zvuk – automaticky upravuje úroveň aktivního potlačení hluku (ANC) a režimu propustnosti podle okolního prostředí, aby zajistil optimální poslech.
  • Rozpoznávání konverzace – detekuje, když začnete mluvit s někým poblíž, ztlumí přehrávaný obsah a sníží okolní hluk.
  • Izolace hlasu – pomocí čipu H2 zvýrazní váš hlas během hovoru a efektivně potlačí hluk v pozadí.
  • Vzdálená spoušť fotoaparátu – umožňuje stisknutím korunky Digital Crown na AirPodech pořizovat fotografie nebo spouštět a zastavovat nahrávání videa na iPhonu či iPadu – i v kompatibilních aplikacích třetích stran.
  • Záznam zvuku ve studiové kvalitě – nabízí čistší a přirozenější hlasový záznam, ideální pro novináře, podcastery, zpěváky i další tvůrce obsahu.
  • Ochrana sluchu – Omezení hlasitých zvuků, personalizovaná hlasitost a další.

Vše výše uvedené je k dispozici díky čipu H2. Ten přináší i tu možná nejdůležitější inovaci, a sice 1,5× lepší potlačení hluku. Když Apple oznámil tuto novinku u AirPods Pro v září loňského roku, nebál se o svých sluchátkách hovořit jako o „nejlepším ANC na trhu“.

Cena a dostupnost

AirPods Max 2 vstoupí do prodeje začátkem dubna, předprodej odstartuje 25. března. Jak už zaznělo, k dispozici je 5 barev, potěší však, že cena oproti původní verzi klesla o pětistovku, novinku pořídíte za 13 990 Kč. V oficiálním e-shopu je stále k mání i propojovací kabel USB-C/3,5mm audiojack, který vyjde na 1 090 Kč.

Vstoupit do diskuze (2)
Zdroj článku
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Kapitoly článku