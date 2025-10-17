Apple přebírá otěže F1! Brad Pitt byl jen začátek, teď míří do Cupertina celá královna motorsportu

- Apple podepsal pětiletou smlouvu na vysílání F1 ve Spojených státech
- Přímé přenosy navazují na úspěšný film o královně motorsportu s Bradem Pittem v hlavní roli
- Gigant z Cupertina chce divákům poskytnou komplexní zážitek napříč jeho službami
Apple máme všichni spojený především se jeho hardwarem, jako jsou iPhony či MacBooky. Firma nicméně stále více zabrušuje do poskytování služeb a předplatných, ze kterých namátkou můžeme zmínit třeba souhrnné předplatné Apple One. V rámci něj je předplatitelům k dispozici také streamovací platforma Apple TV (dříve Apple TV+), kde mohou diváci sledovat nejen filmy a seriály z produkce giganta z Cupertina, ale pro někoho překvapivě také řadu sportovních přenosů.
Na Apple TV dorazí živé přenosy F1
Právě na sport se Apple (a nejen on) v rámci své streamovací platformy zaměřuje v poslední době čím dál tím více. V živých sportovních přenosech, které jsou technicky velmi náročné, se ukrývá poměrně velký potenciál pro zisk – sportovní sezóny jsou dlouhé, opakují se každý rok, firmy nemusí vymýšlet a produkovat jejich obsah a prakticky jim nijak výrazně neklesá divácká základna. Zkrátka ideální typ obsahu. Apple v tomto ohledu není žádný nováček, ostatně v rámci své služby nabízí třeba zápasy fotbalové soutěže Major League Soccer, kde se po tamních pažitech prohánějí hvězdy jako Lionel Messi či Thomas Müller, případně některá utkání baseballové MLB.
Tím ale Apple rozhodně nekončí. Delší dobu měl totiž spadeno také na královnu motorsportu v podobě formule 1, která za velkou louží zažívá renesanci. Zatímco dříve se Spojené státy považovaly za zemi, kde F1 nemá na růžích ustláno a mnozí škodolibě tvrdili, že je na průměrné Američany „příliš složitá“, v posledních letech se i díky dobrému marketingu daří sbírat nové fanoušky, čemuž pomáhá také trojice závodů, konkrétně na závodním okruhu v Austinu a na městských tratích v Miami a Las Vegas. A právě nyní Apple oznámil, že se mu na příští sezónu podařilo získat práva pro vysílání závodů F1 na pět let na území Spojených států.
Získání vysílacích práv je dalším střípkem mozaiky, kterou Apple v posledních letech skládá. Jednou z nich je i letošní snímek s prostým názvem F1 s Bradem Pittem v hlavní roli (ČSFD: 83 %), který je bez nadsázky kasovním trhákem – ostatně na náklady 200-300 milionů dolarů (cca 4,1 až 6,2 miliard korun) vydělal sympatických 629 milionů dolarů (cca 13,1 miliard korun). Ačkoli zařízení technického přenosu z baseballových či fotbalových zápasů je poměrně náročné, formule 1 je přeci jen o trochu jiná výzva.
Ostatně jde o několik dní plných několikahodinových přenosů, kde musí kamery snímat vozy jedoucí rychlostí přes 300 kilometrů za hodinu a k tomu musí mít poskytovatel přenosu k dispozici i dostatečné množství expertů, kteří dění na obrazovkách zasvěceně komentují.
Apple v rámci své tiskové zprávy přislíbil, že nabídne komplexní pokrytí závodů, včetně tréninků, kvalifikací, sprintů a samotných velkých cen. Některé vybrané závody a všechny tréninky také plánuje nabídnout divákům zcela zdarma, což je jistě chvályhodné, avšak nelze se ubránit tomu, že jde spíše o pragmatické rozhodnutí. Ostatně řada závodů se jede v časy, které nejsou pro Američany zrovna příznivé pro sledování živého přenosu. Co je zajímavé je také příslib rozšíření zážitku napříč aplikacemi od Applu, jako jsou Apple Zprávy, Apple Mapy, Apple Music, Apple Sports a dokonce i Apple Fitness+, přičemž gigant z Cupertina bohužel nezmínil, co tím měl konkrétně na mysli.
Velká škoda je, že většinu sportovních přenosů alespoň prozatím Apple nenabízí také v Evropě, byť s ohledem na popularitu baseballu (byť stále rostoucí) se například absence zápasů MLB dá pochopit. Pokud se spolupráce Applu a Liberty Media, která práva na F1 vlastní, osvědčí, není vyloučeno, že by Apple mohl být do budoucna i jedním z exkluzivních vysílacích partnerů nejen v USA, ale i ve světě. Neméně zajímavé bude také sledovat, jaké inovace přinese Apple do samotných přenosů – ostatně s použitím iPhonů během zápasů MLB již experimentuje a části filmu F1 také natáčel za použití komponentů z iPhonu, tudíž v tomto ohledu má jistě co nabídnout.