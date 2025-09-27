Profíci sáhli po iPhonu 17 Pro: baseballový zápas se v USA přenášel přes mobil

- Nejnovější iPhone 17 Pro využila ve svém přenosu zámořská baseballová liga MLB
- Během zápasu mezi Detroit Tigers a Boston Red Sox snímaly zápas rovnou čtyři telefony od Applu
- Pro natáčení videí skrze smartphony se jedná o přelomový okamžik
Chytré telefony od Applu jsou delší dobu považovány za špičku ve své kategorii v oblasti nahrávání videa. Jenže natáčet rodinu na dovolené, videoklip či krátký film je jedna věc, ale natáčet sportovní utkání, to je zcela jiná disciplína. Právě na záznam sportu jsou kladeny vysoké nároky, především z toho hlediska, že jakmile některý moment propásnete či špatně natočíte, už jej nezopakujete. Jinými slovy natáčení sportů a sportovní přenosy neodpouštějí chyby. To má ovšem také svou stinnou stránku – videovýbava určená pro sportovní přenosy nepatří mezi nejlevnější.
iPhone 17 Pro jako náhrada za tradiční kamery
Jedna z největších a neslavnějších sportovních lig na světě, baseballová MLB, se experimentů a pokroku rozhodně nebojí. Zatímco na hřišti v příštím roce chystá MLB představit robotické rozhodčí, kteří budou rozhodovat herní situace (jen pro kontext – nejrychlejší nadhazovači nadhazují rychlostí atakující 160 kilometrů za hodinu, což při vzdálenosti 18,44 metrů z kopce k domácí metě vyžaduje od rozhodčích posouzení situace za méně než půl sekundy), v zákulisí k velkému milníku došlo už nyní. Během zápasu mezi Detroit Tigers a Boston Red Sox využila MLB pro natočení některých záběrů nejnovější iPhone 17 Pro.
Diváci přitom nemuseli hádat, o jaké záběry se jedná, neboť u všech úhlů natočených iPhonem 17 Pro se objevilo decentní logo „Shot on iPhone“. K tomuto kroku se zámořská baseballová soutěž nerozhodla náhodou, ale v rámci přenosu Friday Night Baseball, který se ve Spojených státech vysílá v rámci předplatného Apple TV+. Ostatně Apple v posledních letech čím dál tím více vsází na sportovní přenosy – ve své nabídce má například přenosy fotbalové ligy MLS, vybrané baseballové zápasy a podle některých spekulací usiluje také o získání práv na přenos závodů formule 1.
Apple nasadil do zápasu několik iPhonů 17 Pro strategicky umístěných na ikonickém stadionu Fenway Park, které zabírají například domácí dugout či se nacházejí na známé levé zdi Green Monster. Apple k tomu využívá běžně dostupné vybavení, včetně aplikace Blackmagic Camera a nedávno představeného Blackmagic Camera ProDock. Jako demonstraci odolnosti iPhonu při použití jakožto profesionálního nástroje byly po celou dobu trvání zápasu v provozu stejné čtyři iPhony, připravené k natáčení v jakémkoli okamžiku.
iPhony byly pro přenos utkání využity společně s tradičními kamerami, přičemž se strany Applu se jedná o prohloubení spolupráce s MLB a jejich snahou poskytovat inovativní vylepšení produkce živých přenosů. Liga již dříve zavedla například záběry ze stadionu pořízené drony, kamery na přilbách a kamer připojených bezdrátově k centrále přenosu.