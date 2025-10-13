F1 s Bradem Pittem míří na streamovací platformu Applu. Ta nečekaně změnila jméno

- Povedený snímek F1 s Bradem Pittem dorazí na Apple TV+ koncem roku
- Kromě toho Apple svou streamovací platformu přejmenoval
- Otázkou je, zda jednotné pojmenování nebude ještě více matoucí
Snímek s jednoduchým názvem F1 (v originále F1: The Movie) s Bradem Pittem v hlavní roli je jedním z velkých filmových hitů letošního roku a nejúspěšnějším snímkem z dílny Applu. Ostatně zisky ve výší 629 milionů dolarů (cca 13,2 miliard korun) oproti odhadovaným nákladům 200 až 300 milionů dolarů (cca 4,2 až 6,3 miliardy korun) mluví za vše. Není proto divu, že se snímek dočkal i opětovného uvedení v kinech IMAX a že fanoušci netrpělivě očekávají, kdy se film objeví také na streamovací platformě Apple TV+.
Film z prostředí F1 zamíří na Apple TV+ ke konci roku
Toto datum bylo nyní konečně stanoveno – snímek F1 se objeví na streamovací platformě od Applu už v prosinci, konkrétně 12. prosince. Film režíroval Joseph Kosinski a produkoval Jerry Bruckheimer společně s legendou F1 Lewisem Hamiltonem. V hlavní roli se představí Brad Pitt jako zkušený řidič, který se pokouší o klasický comeback. To ale není všechno, co Apple nyní oznámil – kromě data příchodu snímku na streamovací platformu gigant z Cupertina také sáhl k přejmenování Apple TV+ na o něco málo kratší Apple TV.
Jedna věta na konci tiskové zprávy uvádí, že „Apple TV+ se nyní jmenuje jednoduše Apple TV a má novou, živou identitu“, ale webové stránky Apple zatím nebyly aktualizovány, takže podrobnosti o nové identitě zatím neznáme. Popis streamovací služby Apple v dolní části tiskové zprávy také odráží aktualizované pojmenování.
Nepřehlédněte
Brad Pitt v hlavní roli! Film F1 by se už brzy měl objevit ke koupi na Apple TV (oživeno)
Apple pochopitelně nabízí svůj hardware v podobě set-top boxu pod názvem Apple TV a zároveň také provozuje separátní aplikaci Apple TV na různých platformách, v rámci kterého najdete nejen streamovací službu Apple TV+, ale také klasickou digitální videopůjčovnu, kde si můžete filmy po omezenou dobu zapůjčit, nebo si je rovnou koupit. Sjednocením chce Apple patrně odstranit roztříštěnost v rámci názvů, nicméně zda toto sloučení pojmenování nebude pro uživatele ještě více matoucí, je otázkou.