Brad Pitt v hlavní roli! Film F1 by se už brzy měl objevit ke koupi na Apple TV

- Filmový hit F1 od Applu možná již brzy bude k dispozici k zakoupení
- Podle posledních spekulací by se ještě tento týden měl objevit na Apple TV
- Na streamovací službu Apple TV+ má dorazit až v říjnu
Snímek s prostým názvem F1 od Applu s Bradem Pittem v hlavní roli je poměrně překvapivým hitem. Ostatně v kinech vydělal již téměř 600 milionů dolarů (cca 12,5 miliardy korun), což je vzhledem k přibližně polovičním nákladům velmi dobré číslo. Navíc si film vysloužil i nové uvedení ve vybraných kinech IMAX, tudíž zisky z kin se ještě o něco málo nafouknou, než ze stříbrného plátna zmizí nadobro. Kdo snímek v kině nestihnul, nebo se na něj chce podívat v klidu domova, již ovšem opatrně vyhlíží, kdy se F1 objeví také v digitální podobě ke stažení.
Film F1 ke stažení už tento pátek?
Na podzim by se snímek F1 měl objevit na streamovací platformě Apple TV+, avšak ještě předtím se očekává, že se objeví také k zakoupení v rámci klasické digitální videotéky Apple TV. Kdy se tak má stát nekomunikoval ani Apple, ani Warner Bros., tudíž je zde poměrně velký prostor pro spekulace. S těmi přišel server When To Stream, jenž tvrdí, že se v rámci premium video on demand objeví film F1 k půjčení či zakoupení ještě tento týden, konkrétně v pátek.
I když důvěryhodnost webu s názvem When To Stream je poměrně diskutabilní, renomovaný Forbes naopak tvrdí, že se jim v tomto ohledu dá věřit, neboť co se týče uvedení filmů do oběhu jako premium video on demand, většinou se server nemýlí. Uvedení do digitální distribuce by až tak překvapivé nebylo, neboť již uplynula standardní doba 45 dní, po kterých většinou snímky míří do prodeje. Zároveň není ani výjimkou, že je film k dispozici k zakoupení ještě dříve, než skončí jeho promítání v kinech.
Jestli bude F1 k dispozici k zakoupení už tento pátek, na to si budeme muset ještě pár dní počkat. Pakliže ovšem stále ještě preferujete fyzické kopie, například v podobě Blu-ray disku, v tomto případě se spekuluje o vydání až 7. října, byť ani toto datum není oficiálně potvrzené. Co se týče zveřejnění na streamovací službě Apple TV+, v tomto případě se spekuluje pouze o měsíci říjnu.