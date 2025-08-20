TOPlist

Brad Pitt v hlavní roli! Film F1 by se už brzy měl objevit ke koupi na Apple TV

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 8. 6:30
0
Snímek z filmu F1
  • Filmový hit F1 od Applu možná již brzy bude k dispozici k zakoupení
  • Podle posledních spekulací by se ještě tento týden měl objevit na Apple TV
  • Na streamovací službu Apple TV+ má dorazit až v říjnu

Snímek s prostým názvem F1 od Applu s Bradem Pittem v hlavní roli je poměrně překvapivým hitem. Ostatně v kinech vydělal již téměř 600 milionů dolarů (cca 12,5 miliardy korun), což je vzhledem k přibližně polovičním nákladům velmi dobré číslo. Navíc si film vysloužil i nové uvedení ve vybraných kinech IMAX, tudíž zisky z kin se ještě o něco málo nafouknou, než ze stříbrného plátna zmizí nadobro. Kdo snímek v kině nestihnul, nebo se na něj chce podívat v klidu domova, již ovšem opatrně vyhlíží, kdy se F1 objeví také v digitální podobě ke stažení.

Film F1 ke stažení už tento pátek?

Na podzim by se snímek F1 měl objevit na streamovací platformě Apple TV+, avšak ještě předtím se očekává, že se objeví také k zakoupení v rámci klasické digitální videotéky Apple TV. Kdy se tak má stát nekomunikoval ani Apple, ani Warner Bros., tudíž je zde poměrně velký prostor pro spekulace. S těmi přišel server When To Stream, jenž tvrdí, že se v rámci premium video on demand objeví film F1 k půjčení či zakoupení ještě tento týden, konkrétně v pátek.

I když důvěryhodnost webu s názvem When To Stream je poměrně diskutabilní, renomovaný Forbes naopak tvrdí, že se jim v tomto ohledu dá věřit, neboť co se týče uvedení filmů do oběhu jako premium video on demand, většinou se server nemýlí. Uvedení do digitální distribuce by až tak překvapivé nebylo, neboť již uplynula standardní doba 45 dní, po kterých většinou snímky míří do prodeje. Zároveň není ani výjimkou, že je film k dispozici k zakoupení ještě dříve, než skončí jeho promítání v kinech.



Propagační snímek k filmu F1 od Applu



Nepřehlédněte

F1 od Applu je megahit! Snímek v kinech vydělal přes 10 miliard korun

Jestli bude F1 k dispozici k zakoupení už tento pátek, na to si budeme muset ještě pár dní počkat. Pakliže ovšem stále ještě preferujete fyzické kopie, například v podobě Blu-ray disku, v tomto případě se spekuluje o vydání až 7. října, byť ani toto datum není oficiálně potvrzené. Co se týče zveřejnění na streamovací službě Apple TV+, v tomto případě se spekuluje pouze o měsíci říjnu.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Poco F7 Limited edition
Recenze Poco F7: je tohle ještě vůbec střední třída?
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:30
2
Keyart ze hry Roblox
Rodiče, pozor! Roblox je rájem sexuálních predátorů. V USA na vývojáře podali žalobu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:30
0
Chytrý telefon iPhone 16 a 16 Plus
Příští podzim má být bez iPhone 18. Přinese ale překvapení v podobě skládačky
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
2
Bezdrátová sluchátka Apple AirPods
Apple Watch a AirPods se teď mimořádně vyplatí, jsou za nejlepší ceny
PR článek
PR článek PR článek včera 16:49

Kapitoly článku