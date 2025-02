Apple porno v iOS neschvaluje! Teď učinil další krok, aby to bylo všem jasné

Apple dál bojuje proti aplikacím v alternativních obchodech v iOS

Aby to nevypadalo, že je schvaluje, rozhodl se změnit názvosloví v oficiálních e-mailech

První oficiální aplikace pornostránek v iOS vzbudila očekávanou kontroverzi. Kvůli technickému detailu v e-mailu od Applu se objevily zprávy, že společnost tuto aplikaci schválila, což ale Apple odmítl. Ba naopak, Apple se krátce po objevení aplikace vyjádřil velmi negativně, podle něj „podkopává důvěru v jablečný ekosystém“.

První porno aplikace v iOS

O tom, za jakých okolností aplikace Hot Tub do alternativního obchodu s aplikacemi AltStore dorazila, jsme informovali již zkraje února. Apple musí kvůli legislativě Evropské unie (EU) umožnit třetím stranám provozovat vlastní obchody s aplikacemi, i když se tomu snaží bránit různými omezeními. Firma však nemůže zabránit distribuci obsahu mimo App Store.

Respektive, Apple si vydupal právo možnost zkontrolovat každou aplikaci, která je jeho zákazníkům nabízena formou alternativního obchodu s aplikacemi. Tímto způsobem prověřil tým odborníků i aplikaci Hot Tub, načež nebylo zjištěno žádné riziko typu malware a podobně, aplikace tedy byla „schválena“.

Už žádné „schváleno“

Podle některých zdrojů měl Apple odeslat vývojářům Hot Tub e-mail o tom, že aplikace je „schválena“. Později však americký gigant svou formulaci z oficiálního e-mailu změnil a napsal, že aplikace je „připravena k distribuci“. Na síti Mastodon na to upozornil vývojář Riley Testut, který sám publikuje obsah v obchodě s aplikacemi AltStore.

Apple pravděpodobně upravil mustr svých schvalovacích e-mailů z jednoho jediného důvodu, a sice aby to nevyznívalo, že uvedení „schvaluje“, protože to není pravda. Apple často vystupuje proti nařízení Akt o digitálních trzích (DMA), dle kterého musí umožnit alternativní obchody s aplikacemi v iOS a iPadOS. Výrobce to vnímá jako úlitbu Evropské unii a své zákazníky pod argumentem zajištění bezpečnosti nabádá, aby stahovali aplikace jen z ověřeného App Storu.