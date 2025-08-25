Apple nenápadně zpoplatní umělou inteligenci. Čechů se to ale nebude týkat

- Příští rok by měl Apple nabídnout nové funkce pro aplikaci Zdraví
- Informovali jsme o tom již dříve, mělo by jít o chytrého „AI doktora“ v aplikaci
- S tím spojené předplatné však nemusí být v Česku hned dostupné
Apple už před lety nasadil nový typ monetizace, kdy vám sice prodá za ne zcela levné peníze iPhone nebo Mac, ale k tomu nabízí i širokou škálu zpoplatněných služeb. Ať už jde o streamovací služby Apple Music a Apple TV+, případně nejnovější přírůstek v podobě aplikace na cvičení Fitness+. Příští rok doplní seznam placených služeb aplikace Zdraví+ prošpikovaná umělou inteligencí.
Chytrý asistent v aplikaci Zdraví+
Insider agentury Bloomberg Mark Gurman už letos na jaře informoval o plánech společnosti Apple pro aplikací Zdraví. Projekt, pracovně označovaný jako Mulberry, má představovat umělou inteligenci v aplikaci Zdraví, která podle dat, jež sbírá o uživateli, doporučí osobní tipy pro lepší zdraví, včetně jakési „lékařské konzultace“.
„Projekt Mulberry zahrnuje zcela přepracovanou aplikaci Zdraví a zdravotního trenéra. Služba by byla poháněna novým asistentem s umělou inteligencí, který by – alespoň do určité míry – zastával skutečného lékaře,“ napsal v březnu tohoto roku Gurman. Podle jeho informací by měly novinky dorazit nejdříve v iOS 26.4, nejpozději pak příští rok v iOS 27 (nepotvrzený název).
Myšlenka za tím je prostá: aplikace Zdraví již nyní shromažďuje různá zdravotnická data z vašeho příslušenství, případně z aplikací třetích stran. S využitím umělé inteligence a jakéhosi „AI doktora“ pak bude aplikace tato data analyzovat a každému uživateli na míru poradí, jak je případně možné jeho zdravotní stav zlepšit. Významnou součástí bude i přepracovaná funkce zadávání snědeného jídla a monitoring příjmu tekutin.
Cena předplatného s otazníkem
V nejnovějším reportu Power On však Gurman přichází s tím, že tyto funkce rozhodně nebudou pro všechny a budou uzavřené za novým předplatným Zdraví+. Cenu zatím Gurman nekomentoval, pravděpodobně to ale bude maximálně 10 dolarů měsíčně, tedy asi 220 korun, což je shodou okolností i cena předplatného Fitness+.
Háček je v dostupnosti. Ani Fitness+, a pravděpodobně ani Zdraví+ nebude v první vlně dostupné v České republice. Tím spíše, že novinky jsou úzce propojené s Apple Intelligence, která v češtině stále nefunguje a musíte mít vaše zařízení přepnuté do jednoho z podporovaných jazyků.