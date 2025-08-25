TOPlist

Apple nenápadně zpoplatní umělou inteligenci. Čechů se to ale nebude týkat

Jakub Fišer
Jakub Fišer 25. 8. 15:00
0
iPhone a nový operační systém iOS 26
  • Příští rok by měl Apple nabídnout nové funkce pro aplikaci Zdraví
  • Informovali jsme o tom již dříve, mělo by jít o chytrého „AI doktora“ v aplikaci
  • S tím spojené předplatné však nemusí být v Česku hned dostupné

Apple už před lety nasadil nový typ monetizace, kdy vám sice prodá za ne zcela levné peníze iPhone nebo Mac, ale k tomu nabízí i širokou škálu zpoplatněných služeb. Ať už jde o streamovací služby Apple Music a Apple TV+, případně nejnovější přírůstek v podobě aplikace na cvičení Fitness+. Příští rok doplní seznam placených služeb aplikace Zdraví+ prošpikovaná umělou inteligencí.

Chytrý asistent v aplikaci Zdraví+

Insider agentury Bloomberg Mark Gurman už letos na jaře informoval o plánech společnosti Apple pro aplikací Zdraví. Projekt, pracovně označovaný jako Mulberry, má představovat umělou inteligenci v aplikaci Zdraví, která podle dat, jež sbírá o uživateli, doporučí osobní tipy pro lepší zdraví, včetně jakési „lékařské konzultace“.

„Projekt Mulberry zahrnuje zcela přepracovanou aplikaci Zdraví a zdravotního trenéra. Služba by byla poháněna novým asistentem s umělou inteligencí, který by – alespoň do určité míry – zastával skutečného lékaře,“ napsal v březnu tohoto roku Gurman. Podle jeho informací by měly novinky dorazit nejdříve v iOS 26.4, nejpozději pak příští rok v iOS 27 (nepotvrzený název).



Chytrý telefon s číslem 19 odkazující na iOS 19 (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

iPhone by mohl nahradit vašeho lékaře. iOS 19 přinese zásadní vylepšení aplikace Zdraví

Myšlenka za tím je prostá: aplikace Zdraví již nyní shromažďuje různá zdravotnická data z vašeho příslušenství, případně z aplikací třetích stran. S využitím umělé inteligence a jakéhosi „AI doktora“ pak bude aplikace tato data analyzovat a každému uživateli na míru poradí, jak je případně možné jeho zdravotní stav zlepšit. Významnou součástí bude i přepracovaná funkce zadávání snědeného jídla a monitoring příjmu tekutin.

Cena předplatného s otazníkem

V nejnovějším reportu Power On však Gurman přichází s tím, že tyto funkce rozhodně nebudou pro všechny a budou uzavřené za novým předplatným Zdraví+. Cenu zatím Gurman nekomentoval, pravděpodobně to ale bude maximálně 10 dolarů měsíčně, tedy asi 220 korun, což je shodou okolností i cena předplatného Fitness+.

Háček je v dostupnosti. Ani Fitness+, a pravděpodobně ani Zdraví+ nebude v první vlně dostupné v České republice. Tím spíše, že novinky jsou úzce propojené s Apple Intelligence, která v češtině stále nefunguje a musíte mít vaše zařízení přepnuté do jednoho z podporovaných jazyků.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

