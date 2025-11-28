Apple natočil vánoční reklamu v Praze. Nejspíš byste to ale nepoznali

- Nový vánoční filmeček Applu vypráví příběh lesních zvířat a ztraceného iPhonu
- Stojí za ním australský režisér, natáčelo se v Praze v ateliérech společnosti Unit+Sofa
Apple včera zveřejnil na svém YouTube kanále novou vánoční reklamu. Hlavní roli zde hrají lesní zvířátka, kterým se do spárů dostane ztracený iPhone 17 Pro. Dvouminutový televizní spot zahřeje u srdce, zajímavý je ale zejména kreativním využitím ručně vyráběných loutek. A ještě jedna zajímavost – natáčel se v Praze, stojí za ním totiž česká produkční společnost Unit+Sofa.
Lesní zvířátka a ztracený iPhone
Spot „A Critter Carol“ (lze přeložit jako „vánoční potvůrky“) vznikl v koprodukci australského televizního a reklamního režiséra Marka Molloye a pražské produkční společnosti Unit+Sofa, podle našich informací se natáčelo v pražských ateliérech. Pokud se tedy pokoušíte z 2,5minutového filmečku vytušit, o jaký les na okraji našeho hlavního města jde, zklamu vás. Jak prozradily zákulisní záběry, celé natáčení probíhalo v interiéru.
„V tomto ručně vyrobeném filmu skupina lesních zvířátek najde ztracený iPhone 17 Pro a natočí na něj píseň o přátelství jako dárek, než jej vrátí jeho právoplatnému majiteli,“ stojí v oficiální anotaci. Samotné loutky, které hrají v reklamě stěžejní roli, má na starosti tým loutkařů kolem Tima Cherry-Jonese. A samozřejmě, jak Apple nikdy nezapomene zmínit, reklama byla natáčena na iPhone 17 Pro, a to včetně využití 4× a 8× zoomu.
Reklamy Applu v Praze
V kontextu záplavy AI spotů a klipů i od velkých společností stojí počin Applu jednoznačně za vypíchnutí. Navíc s českou stopou. Mimochodem, není to poprvé, kdy si Apple vybral pro natáčení své reklamy naše hlavní město. Naposledy natáčel v Praze reklamu na iPhone 15, předtím v roce 2022, kdy Apple v televizním spotu k iPhonu SE 3. generace zachytil pražskou Národní technickou knihovnu.
V roce 2019 v upoutávce na hodinky Apple Watch Series 5 demonstroval možnost placení na neexistujících turniketech v pražském metru. V téže reklamě je vidět také „český Grand Canyon“ Lom Velká Amerika či oblíbená kavárna Liberál v Holešovicích. O rok dříve se Applu hodila šedivá brutalistní stanice metra Vltavská pro reklamu na kontrastně barevný iPhone XR.