Apple nastolil barevný trend, Samsung se ho zřejmě chystá zkopírovat

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 10. 19:45
iPhone 17 Pro a Pro Max
  • Oranžová barva je podle všeho trefa do černého
  • Kromě Applu by ji v příštím roce mohl nabídnout i Samsung

O společnosti Apple si můžeme myslet ledacos, ale jestli něco umí, je to prosazení nového trendu napříč celým odvětvím. Je přitom celkem lhostejné, zda se jedná o pozitivní či negativní trend – ostatní zkrátka mají tendenci Apple v jeho rozhodnutí následovat.

Dobrým příkladem je třeba příchod výřezu v horní části displeje u chytrých telefonů, který se mnohým uživatelům nelíbil (a některým dodnes nelíbí), avšak ostatní poměrně záhy přišli s podobným řešením. Podobně tomu bylo také v případě odstranění nabíječky z prodejního balení, kterému se samotný Samsung vysmíval, aby rok na to přistoupil ke stejnému kroku.

Oranžová je nová černá

Orange is the new Black?… Jak to tak vypadá, i tentokrát Apple nastavuje trend, jež bude Samsung následovat. Ten se tentokrát netýká ničeho menšího, než nové barevné varianty iPhonu 17 Pro a iPhonu 17 Pro Max, která nese název kosmicky oranžová. Právě tato nepřehlédnutelná barva značně rezonuje internetovým prostorem a jak se zdá, dostala se až k jihokorejskému gigantu.

Údajně uniklý obrázek makety telefonu Galaxy S26 Ultra, který sdílel známý leaker IceUniverse, ukazuje telefon ve třech barvách – stříbrné, zlaté a jasně oranžové, která se velmi podobá barvě Cosmic Orange modelu iPhone 17 Pro.

Makety Samsungu Galaxy S26, kterým vévodí oranžová barva. Kde už jsme ji jenom viděli?
Je těžké ověřit pravost tohoto obrázku, ale pokud odpovídá realitě tak to vypadá, že Samsung nabídne svůj příští vlajkový model Ultra v barvě, která je v současné době nejžhavější novinkou mezi smartphony.

Max Jambor, další spolehlivý leaker, také zveřejnil na síti X příspěvek s textem „Oranžová je nová černá“. To zvyšuje důvěryhodnost spekulací, že Samsung, a možná i další výrobci smartphonů s Androidem, by mohli příští rok nabídnout svá zařízení v jasně oranžové barvě.

Je ovšem potřeba uznat, že Samsung v minulosti nabízel své vlajkové modely v různých výrazných barvách. Galaxy S23 Ultra byl k dispozici v červeném odstínu, zatímco model S24 Ultra bylo možné zakoupit v barvě Titanium Orange. Samsung však obvykle sází na jistotu a volí jemnější tóny, zatímco Apple letos vsadil vše na odvážnější a jasnější odstín oranžové pro řadu iPhone 17 Pro. Jestli se jihokorejský gigant skutečně u příští generace vlajkových modelů inspiruje se teprve ukáže.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

