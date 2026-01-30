Apple na nákupech. Za izraelskou technologii, která umí odezírat ze rtů, zaplatil 40 miliard

- Apple přebírá izraelský startup Q.ai, který se věnuje umělé inteligenci při snímání zvuku
- Konkrétně se zaměřuje na detekci tiché nebo bezzvukové řeči na základě mikropohybů obličeje
- Pro Apple jde o druhou největší akvizici v historii – po nákupu firmy Beats v roce 2014
Apple oznámil akvizici izraelského startupu Q.ai, který se specializuje na AI technologie pro audio. Tento krok posiluje pozici společnosti v soutěži o umělou inteligenci, zejména v oblasti zařízení jako sluchátka AirPods. Bez zajímavosti není ani to, že jde o druhou největší akvizici společnosti Apple v její historii, hned za převzetím výrobce audiotechniky Beats v roce 2014.
Apple přebírá izraelský startup Q.ai
Americký gigant ve čtvrtek potvrdil, že přebírá veškeré aktivity mladého izraelského startupu Q.ai, který pracoval na machine learningu pro zlepšení zvuku a kvality audia v náročných podmínkách, typicky porozumění šepotu nebo hlučným prostředím. Finanční podmínky nebyly oficiálně zveřejněny, ale podle Financial Times a izraelských zdrojů se jedná o deal v hodnotě kolem 1,5–2 miliard dolarů (41 miliard korun), což je druhá největší akvizice Applu po Beats za 3 miliardy před 12 lety.
BREAKING: Apple has acquired Israeli AI startup https://t.co/RKzRHvPyBz in a deal estimated at $1.5 billion, making it the company’s second-largest acquisition in history.
To those calling to boycott Israel:
Start by tossing your iPhone & AirPods!! pic.twitter.com/NPbijknate
— JeremyUnplugged (@JeremyUnplugged) January 29, 2026
Zakladatelem Q.ai je Aviad Maizels, který už jednou prodal Applu svou firmu PrimeSense v roce 2013. A přestože toto jméno vám nejspíš nic neříká, Apple využil nakoupené technologie pro výrazný pokrok v biometrii – přechod z čtečky otisků prstů na 3D sken obličeje Face ID. Celý tým Q.ai se v blízké době připojí k Applu.
Vlajkovou lodí startupu Q.ai je pokročilá AI pro detekci tiché nebo bezzvukové řeči na základě mikropohybů obličeje. Technologie využívá optické senzory a strojové učení k analýze drobných svalových pohybů na tváři, rtech a čelisti, které interpretuje jako slova nebo příkazy bez nutnosti vyslovit je nahlas. To umožňuje zařízením chápat šepot, tichou mluvenou řeč nebo dokonce odezírání v hlučných prostředích.
Akvizici izraelské firmy si měl osobně pochvalovat Johny Srouji, šéf hardwarových technologií Applu. Očekává se, že nabyté technologie posílí vývoj hlasové asistentky Siri proti konkurenčním nástrojům jako Gemini nebo ChatGPT a vylepší AirPods či Vision Pro; například dalším posunem funkce Živý překlad. Akvizice přichází v době, kdy Apple s částečně obměněným užším vedením zintenzivňuje své aktivity ve vývoji vlastní umělé inteligence.