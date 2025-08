Apple možná od základu překope svou AI. V plánu je chatbot s aplikací à la ChatGPT

Ve společnosti Apple se něco děje. Firma pořádala výroční oznámení pro akcionáře, na které vykázala znovu rekordní zisky, informovali jsme o tom v samostatném článku. Jak ale upozornil insider novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg, Apple vydal také interní prohlášení pro zaměstnance, ve kterém je motivuje k práci na umělé inteligenci, která představuje další šanci k masivnímu úspěchu jako u iPhonu, iPadu nebo Macu.

Gurman tvrdí, že Apple se pokusí celé téma umělé inteligence vzít z trochu jiné strany. Novým cílem je vývoj chatovacího nástroje podobného ChatGPT od OpenAI, se srovnatelnou kvalitou odpovědí. Zároveň dochází k mírnému odklonu od původního plánu, kdy tato Apple Intelligence je pouze integrovaná do nativních aplikací – hlavní branou k chytrému chatbotovi by měla být asistentka Siri, ale také samostatná aplikace, kterou uživatel otevře a může začít psát příkazy či dotazy.

NEW: Tim Cook held a rare companywide meeting this morning following earnings, rallying employees around the idea that AI is “ours to grab” and that its efforts will mirror its successes with the iPod, iPhone, iPad and Mac. https://t.co/123kIkaxXL

— Mark Gurman (@markgurman) August 1, 2025