Apple krouží kolem velké ryby. Problémovou AI možná vyřeší nákupem Perplexity

Apple prý zvažuje nákup AI startupu Perplexity

Pokud obří akvizice nevyjde, ve hře je i strategické partnerství

Na letošním ročníku konference WWDC Apple prezentoval pouze kusé, ale na druhou stranu velmi realistické novinky týkající se umělé inteligence. Žádné přehnané sliby, žádné nesplnitelné představy. K vidění byly novinky, které dorazí velmi brzy, i když možná ne do Evropy. Celková situace s Apple Intelligence ale nemá příznivý vývoj a uvnitř Apple Parku se možná rodí zajímavý nápad na akvizici.

Apple a Perplexity

Hlavní představitelé americké společnosti údajně zvažují převzetí startupu Perplexity, který stojí za stejnojmenným AI nástrojem pro generování textů a vyhledávání na internetu. Perplexity je v tomto ohledu unikátní a zcela odlišné než běžní chatboti typu Gemini nebo ChatGPT. Nástroj agreguje tyto známe nástroje, zároveň ale pracuje s aktuálními informacemi z internetu.

O myšlence akvizice ze strany společnosti Apple informoval ve svém reportu insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Nápad měl vzejít z hlavy Adriana Pericy, vedoucího oddělení fúzí a akvizic, a Eddyho Cuea, šéfa služeb. Podle Gurmanových informací je diskuze ohledně akvizice Perplexity ve velmi rané fázi a v žádném případě nemusí vést k finální nabídce.

Nový náboj pro Apple Intelligence?

Na pořadu diskuzí je údajně i jisté partnerství s AI startupem, namísto jeho celkové akvizice. V rámci oboustranné dohody by to mohlo například k tomu, že se Perplexity stane vyhledávacím enginem v prohlížeči Safari a bude taktéž integrováno do hlasové asistentky Siri. „Koupí společnosti Perplexity by Apple získal talentované pracovníky v oblasti umělé inteligence, známou značku v oblasti umělé inteligence a spotřebitelský produkt. Dohoda by také mohla pomoci při budoucím náboru zaměstnanců,“ napsal Gurman.

NEW: Apple executives have held internal discussions about potentially bidding for artificial intelligence startup Perplexity AI, seeking to address the need for more AI talent and technology — https://t.co/1WsKpCEw05 — Mark Gurman (@markgurman) June 20, 2025

Vedení Perplexity k tomu uvedlo, že si nejsou vědomi žádné oficiální nabídky na odkup či akvizici. Apple situaci vůbec nekomentoval. Nejednalo by se přitom o první podobný pokus, protože zkraje letošního roku zvažovala nákup Perplexity také společnost Meta Marka Zuckerberga.

Hodnota společnosti stojící za hybridním AI chatbotem a real-time vyhledávačem se údajně pohybuje kolem 14 miliard dolarů. Pro Apple by se tak jednalo o s přehledem nejdražší akvizici v celé jeho historii. Nejvíce peněz zatím Apple vynaložil pro nákup americké společnosti Beats v roce 2014. Hodnota výrobce trendy sluchátek a reproduktorů byla tehdy 3 miliardy dolarů. Současná hypotetická hodnota není známá, protože Beats už není volně obchodovanou značkou.

