Apple má reklamu se zpívajícími fotkami. Řeší v ní největší problém současných iPhonů

Apple v nové reklamě opěvuje úložiště iPhonu 15

Přitom zmiňuje, že základní verze má jen 128 GB

Dle tvrzení Applu je to „spousta úložného prostoru“

Apple včera na svém YouTube kanále zveřejnil novou reklamu, ve které se věnuje jednomu dost zásadnímu prvku výbavy telefonu iPhone 15. Původní myšlenka televizního spotu se však nesetkala s pochopením uživatelů, všechno je totiž tak trochu jinak, než jak to Apple předkládá.

Úložiště iPhonu 15

Reklama nese označení „Úložiště iPhonu 15“ s podtitulem „spousta úložného prostoru pro spoustu fotografií“. Ve videu vidíme uživatele, kterak se probírá desítkami uložených fotografií a označuje, které pravděpodobně odstraní, aby mu neplevelily úložiště. Když v tom začnou jednotlivé obrázky zpívat skladbu Don’t Let Go (v překladu „nenech mě jít“) od amerického muzikanta Terrace Martina.

V samotném finále 38sekundového spotu se tak uživatel rozhodne zpívajícím fotografiím vyhovět a žádnou z nich nesmaže. Naopak začne ještě zběsile pořizovat další snímky svého psa, který leží na gauči naproti němu.

Apple se tím snaží předestřít, že iPhone 15 má dostatečně velké úložiště a uživatelé nejsou nuceni vybírat si mezi tím, které fotky si ponechají a které odstraní. Opak je ale pravdou, protože to je přesně to, co řeší nespočet zákazníků základní paměťové varianty po celém světě.

Apple: 128 GB je mnoho místa

Základní iPhone 15 se totiž prodává se 128GB úložištěm. Fotografie 48Mpx snímačem ve výchozím stavu zabírají mezi 1–5 MB a do takového úložiště se jich vejde minimálně 1800, když vezmeme v potaz celé úložiště okleštěné o zhruba 30 GB systémových dat a pár aplikací. Tady si musí každý odpovědět sám, zdali mu to přijde dost, nebo ne.

Nicméně s novým iPhonem 15 můžete pořizovat také Pro RAW snímky s vysokým rozlišením 48,7 Mpx (8064 × 6048 pixelů), a to už se bavíme o velikosti 50–90 MB na fotku. Takových snímků by se vám do zmíněného úložiště vešlo v nejlepším případě zhruba 200. To opravdu není mnoho a troufám si říct, že běžný uživatel je schopen tolik fotek „nacvakat“ během 7denní dovolené.

Apple bývá kvůli paměti a úložišti u svých produktů kritizován opakovaně. V roce 2024, kdy se už dávno výchozím úložištěm u vlajkových lodí stalo 256 nebo i 512 GB, Apple nabízí u iPhonu 15 Pro s cenou 30 tisíc korun výchozí úložiště 128 GB.

U MacBooku Pro z října 2023, jehož cena začíná na 50 tisících korunách, pro jistotu nabízí v základní verzi jen 8 GB jednotné paměti. U windowsové konkurence dnes již základních 16 GB nabízí až za tučnou přirážku 6 tisíc korun. To stejné platí o zbrusu novém MacBooku Air, který startuje na ceně kolem 30 tisíc korun.