Apple letos konečně ohne iPhone. Máme nové informace

- Továrny už údajně chrlí ohebné iPhony jako na běžícím páse
- Poslední informace slibují nízkou tloušťku a titanový rámeček
- Dočkat bychom se měli ještě tento podzim
Segment ohebných chytrých telefonů už je vcelku etablovaný, nicméně stále se jedná o zařízení pro úzkou skupinu zákazníků. Samsung se sice snaží protlačit svá zařízení Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip do mainstreamu, ovšem to je poměrně složitý úkol. I když má podobný cíl jako jihokorejský gigant také nejeden konkurenční výrobce smartphonů, na jednoho silného hráče se stále ještě čeká. Ano, řeč je pochopitelně o Applu, který s představením vlastního ohebného smartphonu stále ještě otálí, byť podle posledních spekulací už je jeho představení na spadnutí.
Ohebný iPhone má dorazit už letos
Ačkoli oficiální název pochopitelně ještě neznáme, větší část internetu o chystané skládačce hovoří jako o iPhonu Fold. Podle leakera na sociální síti X s přezdívkou Gm Apple uvede svůj ohebný telefon už letos, alespoň to lze soudit z toho, že výrobní linky údajně již zahájily masovou výrobu. K představení by mělo dojít klasicky ve druhé polovině roku, konkrétně na podzimní keynote, společně s vybavenějšími modely iPhonů s přídomkem Pro.
BREAKING🚨🚨🚨
iPhone Fold 🍎
Mass production has already begun, with a launch expected this fall.
• Folded thickness: 9–9.5mm
• Unfolded thickness: ~4.5–4.8mm
• Frame: Titanium alloy
• Hinge: Titanium alloy + Austenitic 304 stainless steel
The big question now is how… pic.twitter.com/wQpFVL1AAQ
— Gm (@Gm_t18) February 21, 2026
Z dostupných informací bychom se měli těšit na relativně nízkou tloušťku – v zavřeném stavu má mít telefon v pase jen mezi 9 až 9,5 milimetry, v rozevřeném stavu se poté můžeme těšit na tloušťku okolo 4,5 až 4,8 milimetrů, což jsou vcelku příznivé hodnoty. Nízkou tloušťku si Apple otestoval na aktuálním modelu iPhone Air, který účinně rozptýlil obavy všech, kteří by si snad mohli myslet, že se smartphone s nízkou tloušťkou bude pod tlakem lámat.
Stejně jako v případu Airu, také Fold by měl mít rámeček z titanové slitiny, přičemž kloub má kombinovat titanovou slitinu společně s austenitickou nerezovou ocelí 304, což je nejrozšířenější univerzální korozivzdorná ocel s obsahem cca 18 % chromu a 8 % niklu. Velkou otázkou je, zda se gigantu z Cupertina podařilo vyřešit viditelnou rýhu v místě ohybu, která byla podle řady renomovaných leakerů a insiderů jednou z hlavních překážek, proč se Apple vlastní skládačce vyhýbal. Otazník visí také nad softwarem, konkrétně nad množstvím úprav, které Apple bude muset provést, aby naplno využit výhod ohebného smartphonu. To vše bychom se ale měli dozvědět už na podzim.