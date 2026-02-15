TOPlist

Nejdřív Fold, potom Flip. Apple údajně testuje véčkový iPhone

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 2. 20:00
0
Koncept iPhonu Flip
  • Apple v letošním roce představí první skládací iPhone
  • Bude mít knížkovou konstrukci podobně jako Samsung Galaxy Z Fold
  • Později by měl dorazit i ohebný iPhone s véčkovou konstrukcí

Apple letos na podzim představí první iPhone s ohebným displejem, který podle většiny analytiků zamíchá tržními podíly celého odvětví. Firma z Cupertina se svojí první skládačkou dorazí s výrazným zpožděním za konkurencí, avšak na to už jsme si u Applu v minulosti zvykli – kalifornský gigant se nevrhá do nových odvětví po hlavě, obvykle se nejprve poučí z chyb svých soupeřů a poté nabídne vlastní propracované řešení.

Ohebné iPhony: nejdřív kniha, poté véčko

První jablečná skládačka od Applu bude mít knížkovou konstrukci, což je poměrně překvapivé rozhodnutí. Od firmy z Cupertina bychom spíše očekávali véčko, které je designově čistší a softwarově jednodušší. Tim Cook je známý tím, že nerad kombinuje dva druhy zařízení do jednoho (hybridy počítačů a tabletů v minulosti označil za kombinaci toustovače a lednice), proto nám přijde debut ohebného displeje v kombinaci tlustého telefonu a malého tabletu přinejmenším zvláštní. Naštěstí o véčkový iPhone bychom také neměli být ochuzeni.

The iPhone Flip display specs le

O tom, že Apple prozkoumává možnosti véčkového iPhonu, reportoval začátkem tohoto měsíce Mark Gurman ze serveru Bloomberg. Podle něj by měl být konkurent Samsungu Galaxy Z Flip a Motoroly Razr představen později po knížkovém modelu, avšak bez bližšího časového určení. Informátor Fixed Focus Digital v tomto týdnu upřesnil, že Apple již prototypy véčkových iPhonů interně testuje, což by znamenalo, že bychom nemuseli čekat příliš dlouho.

Letošní jablečná skládačka bude konkurovat smartphonů Samsung Galaxy Z Fold. Podle dosavadních informací dostane od iPhone „Fold“ dva displeje – vnitřní s úhlopříčkou 7,8″, vnější s úhlopříčkou 5,5″. Telefon má také disponovat čtečkou otisků prstů Touch ID, hlavním a širokoúhlým fotoaparátem, dvěma selfie kamerkami a výkonným čipem Apple A20 Pro doplněným o modem Apple C2. Premiéra tohoto telefonu se odehraje letos v září společně s iPhony 18 Pro a 18 Pro Max.

Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku