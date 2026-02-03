TOPlist

Mění Apple strategii? Vedle vrcholného iPhonu Fold možná přijde i ohebné véčko

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 2. 13:30
0
Koncept iPhonu Flip
  • Apple se již usilovně připravuje na premiéru své první skládačky
  • Očekávání od iPhonu Fold jsou přitom obrovská
  • Kalifornský gigant údajně již plánuje další typ, kterým svou prvotinu doplní

Když se před lety začalo vůbec poprvé mluvit o tom, že Apple připravuje své první skládací telefony, víceméně se skloňoval jen model s véčkovou konstrukcí. To se ale postupem času změnilo na skládačku s konstrukcí otevírající se jako kniha a právě tu iPhone Fold na podzim tohoto roku nabídne. Nyní se ale do hry s největší pravděpodobností vrací i původní véčko, alespoň o tom informuje Bloomberg.

Doplní iPhone Fold véčkový iPhone Flip?

Proč vlastně Apple původně spekulovaný véčkový iPhone nahradil modelem s konstrukcí, která se otevírá jako kniha? Je to jednoduché – tyto skládačky, vyvedené ve stylu Galaxy Z Fold od Samsungu, jsou považovány za vrcholné telefony a patří do těch nejvyšších pater. Modely s flipovou čí véčkovou konstrukcí, chcete-li, platí spíše za ty cenově dostupnější.

Koncept ohebného zařízení iPhone

Galaxy Z Flip od Samsungu je sice nejprodávanějším skládacím telefonem na světě, ale Fold je zkrátka tak nějak prestižnější. Nicméně mít oba tyto typy v nabídce dává smysl a uvědomuje si to i Apple. Véčkový iPhone je totiž zpět ve hře a začíná se spekulovat o tom, že jím Apple doplní svůj první skládací počin, tedy iPhone Fold.

Véčko dává smysl

Hlavní výhodou skládacího telefonu s véčkovou konstrukcí jsou kompaktní rozměry při složení. Doplnit výrazně větší skládačku s tradiční konstrukcí menším véčkem dává smysl a ostatně to tak dělají víceméně všichni výrobci. Véčkový iPhone by stál proti Samsungu Galaxy Z Flip a žiletce Razr od Motoroly, což jsou na trhu již etablovaná jména.

Maketa iPhonu Fold vytištěná na 3D tiskárně
Maketa iPhonu Fold vytištěná na 3D tiskárně

Apple údajně touto skládačkou nahrazuje původní plán na ohebný iPad, který kvůli nespecifikovaným problémům nakonec skončil v koši. Nic ale samozřejmě ještě není jisté a kalifornský gigant si spíše prozatím připravuje půdu. Dá se ale předpokládat, že pokud jeho první skládačka uspěje, pořádně do toho šlápne a nabídku v rámci tohoto segmentu bude dále rozšiřovat.

Nabídne Apple hned tři skládací telefony?

Očekávaný iPhone Fold bude lehce netradiční skládačka, a to kvůli displeji s poměrem stran blížícím se čtverci. Je možné, že se Apple po jeho premiéře zaměří nejen na véčkový Flip, ale i na model s tradičnějším poměrem stran po vzoru již zmíněného Galaxy Z Fold. Pravděpodobně ale bude záležet na tom, jaká bude po jeho skládací prvotině poptávka.

Apple by tedy mohl klidně nabídnout hned tři skládačky, což by vzhledem k tomu, že aktuálně nemá v nabídce ani jednu, nebylo špatné. Tak jako tak, ani jeden z těchto dvou potenciálních modelů nedorazí letos a počítalo by se s nimi až na další sezóny. Na podzim tohoto roku se tedy dočkáme jen iPhonu Fold, který ale patří mezi nejočekávanější smartphony vůbec.

