Mění Apple strategii? Vedle vrcholného iPhonu Fold možná přijde i ohebné véčko

- Apple se již usilovně připravuje na premiéru své první skládačky
- Očekávání od iPhonu Fold jsou přitom obrovská
- Kalifornský gigant údajně již plánuje další typ, kterým svou prvotinu doplní
Když se před lety začalo vůbec poprvé mluvit o tom, že Apple připravuje své první skládací telefony, víceméně se skloňoval jen model s véčkovou konstrukcí. To se ale postupem času změnilo na skládačku s konstrukcí otevírající se jako kniha a právě tu iPhone Fold na podzim tohoto roku nabídne. Nyní se ale do hry s největší pravděpodobností vrací i původní véčko, alespoň o tom informuje Bloomberg.
Doplní iPhone Fold véčkový iPhone Flip?
Proč vlastně Apple původně spekulovaný véčkový iPhone nahradil modelem s konstrukcí, která se otevírá jako kniha? Je to jednoduché – tyto skládačky, vyvedené ve stylu Galaxy Z Fold od Samsungu, jsou považovány za vrcholné telefony a patří do těch nejvyšších pater. Modely s flipovou čí véčkovou konstrukcí, chcete-li, platí spíše za ty cenově dostupnější.
Galaxy Z Flip od Samsungu je sice nejprodávanějším skládacím telefonem na světě, ale Fold je zkrátka tak nějak prestižnější. Nicméně mít oba tyto typy v nabídce dává smysl a uvědomuje si to i Apple. Véčkový iPhone je totiž zpět ve hře a začíná se spekulovat o tom, že jím Apple doplní svůj první skládací počin, tedy iPhone Fold.
Véčko dává smysl
Hlavní výhodou skládacího telefonu s véčkovou konstrukcí jsou kompaktní rozměry při složení. Doplnit výrazně větší skládačku s tradiční konstrukcí menším véčkem dává smysl a ostatně to tak dělají víceméně všichni výrobci. Véčkový iPhone by stál proti Samsungu Galaxy Z Flip a žiletce Razr od Motoroly, což jsou na trhu již etablovaná jména.
Apple údajně touto skládačkou nahrazuje původní plán na ohebný iPad, který kvůli nespecifikovaným problémům nakonec skončil v koši. Nic ale samozřejmě ještě není jisté a kalifornský gigant si spíše prozatím připravuje půdu. Dá se ale předpokládat, že pokud jeho první skládačka uspěje, pořádně do toho šlápne a nabídku v rámci tohoto segmentu bude dále rozšiřovat.
Nabídne Apple hned tři skládací telefony?
Očekávaný iPhone Fold bude lehce netradiční skládačka, a to kvůli displeji s poměrem stran blížícím se čtverci. Je možné, že se Apple po jeho premiéře zaměří nejen na véčkový Flip, ale i na model s tradičnějším poměrem stran po vzoru již zmíněného Galaxy Z Fold. Pravděpodobně ale bude záležet na tom, jaká bude po jeho skládací prvotině poptávka.
Apple by tedy mohl klidně nabídnout hned tři skládačky, což by vzhledem k tomu, že aktuálně nemá v nabídce ani jednu, nebylo špatné. Tak jako tak, ani jeden z těchto dvou potenciálních modelů nedorazí letos a počítalo by se s nimi až na další sezóny. Na podzim tohoto roku se tedy dočkáme jen iPhonu Fold, který ale patří mezi nejočekávanější smartphony vůbec.
