Apple chystá změnu v dodavatelském řetězci pro iPhone 18, půjde o velkého konkurenta

- Gigant z Cupertina se snaží diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec
- Fotočipy by do iPhonů 18 mohl namísto Sony dodávat velký jihokorejský konkurent
- Tímto krokem by zároveň Apple přesunul část výroby svých zařízení do Spojených států
Fotoaparáty jsou jednou z nejdůležitějších součástí moderních chytrých telefonů, minimálně z pohledu zákazníka. Není proto divu, že velké firmy berou fotoaparáty ve smartphonech vážně, a to nejen z hlediska jejich kvality, ale také dodavatelského řetězce. Chystaný iPhone 18 již v tomto ohledu iniciuje velké změny, neboť Samsung Electronics rozšiřuje výrobu fotočipů, což vedlo jednoho z jejích klíčových partnerů k investici více než 120 milionů dolarů do nového vybavení, jak uvádí The Elec.
Nový dodavatel, nové příležitosti
Jihokorejská společnost Doosan Tesna, která se zabývá testováním polovodičů, tento týden oznámila investici ve výši 123 milionů dolarů (cca 2,5 miliardy korun) do testovacích systémů od japonské firmy Advantest, dceřiné společnosti Samsungu Semes a Interaction. Investice odpovídá 21,77 % celkových aktiv společnosti a bude dokončena v několika fázích mezi rokem 2026 a březnem 2027. Očekává se, že tato akvizice přímo souvisí s novou výrobní linkou obrazových snímačů Samsungu v texaském Austinu, která by měla v roce 2027 dodávat komponenty pro iPhone 18.
Návrat jihokorejského giganta do dodavatelského řetězce fotočipů pro Apple by mohl by zvrátit dlouhodobou dominanci společnosti Sony, která dosud dodávala téměř všechny snímače pro iPhone. Apple se údajně snaží diverzifikovat dodavatele po zpožděních v dodávkách ze strany Sony v letech 2023 až 2024. Doosan Tesna se specializuje na elektrické testování waferů po výrobě, což je proces, který identifikuje vadné čipy před balením a zlepšuje výtěžnost výroby.
Výrobní linka Samsungu v Austinu je klíčová ve snaze Applu snížit závislost na japonských dodavatelích a rozšířit výrobu v rámci Spojených států. Pokud senzory od Samsungu splní standardy výkonnosti a spolehlivosti Applu, mohl by se jednat o významného dodavatele. Finanční závazek Doosan Tesna představuje více než pětinu jejích celkových aktiv, což odráží, jak přípravy na budoucí iPhony již více než rok před zahájením výroby mění globální investice do polovodičů.