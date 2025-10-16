TOPlist

Takhle ušetříte tisíce. Apple Watch Ultra můžete mít za polovinu běžné ceny

PR článek 16. 10. 19:24
Chytré hodinky Apple Watch Ultra

Apple Watch a Galaxy Watch od Samsungu patří jednoznačně mezi nejoblíbenější chytré hodinky na trhu. Obzvlášť modely Ultra jsou velmi populární. Pokud si je i vy plánujete pořídit, máme pro vás super tip, jak pořádně ušetřit. U Mobil Pohotovosti totiž najdete stovky kusů chytrých hodinek z druhé ruky v super stavu, se zárukou, a hlavně za výrazně nižší ceny.

Nákupu použitých Apple Watch nebo Galaxy Watch se rozhodně není třeba nijak obávat. Speciálně u Mobil Pohotovosti totiž veškerá vykoupená zařízení předem vyzkouší a do rukou dalších zákazníků míří pouze 100% funkční kusy. A kdyby se přeci jen vyskytl nějaký problém, můžete zařízení do 7 dnů od zakoupení vrátit, případně později využít záruku 1 rok, kterou Mobil Pohotovost poskytuje na všechna použitá zařízení.

Chytré hodinky Apple Watch Ultra a Samsung Galaxy Watch Ultra

Ultry pod deset tisíc

To platí i pro Apple Watch Ultra 2 v oblíbené variantě Černý Titan, které teď zlevnily na 13 290 Kč. První generaci koupíte dokonce jen za 9 990 Kč. V obou případech jde o jakost B, tedy nejrozšířenější kategorii, kdy jsou hodinky plně funkční a vykazují jen známky obvyklého opotřebení, nikoli však výrazně škrábance nebo dokonce mechanické poškození. Pokud nicméně chcete použitý kousek, který vypadá jako nový, stáčí sáhnout po jakosti A – zde máte jistotu, že se předchozí majitel o hodinky perfektně staral.

Nejnovější Galaxy Watch za super cenu

Skvěle vychází i chytré hodinky od Samsungu, a to včetně nejnovějších generací, které koupíte v perfektním stavu, a dokonce i jako zánovní kousky. Cena prvních Galaxy Watch Ultra spadla na 6 190 Kč, zánovní kousek nových Galaxy Watch Ultra (2025) koupíte teď za 11 990 Kč. A suprově vychází i použité a zánovní kousek nejnovějších Galaxy Watch8 a Watch8 Classic.

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra

Kapitoly článku