Apple chce umělou inteligenci Googlu na iPhonech. Jednání už probíhají

Apple plánuje dohnat konkurenci na poli umělé inteligence

Podle serveru Bloomberg se chystá spojit síly s Googlem

Ten by měl do iPhonů implementovat svou AI Gemini, než Apple vyvine vlastní řešení

Umělá inteligence v posledních měsících výrazně hýbe technologickým světem. S trochou nadsázky se dá říci, že kdo nevyvíjí svou vlastní AI, jako by nebyl. Mezi přední hráče na nově vzniklém poli patří především OpenAI, Microsoft a Google, ovšem Apple byste v tomto výčtu hledali marně. Ačkoli na veřejnost prosakují kusé informace o tom. že gigant z Cupertina pracuje na svém vlastním řešení, oproti konkurenci je bez debat pozadu a hrozí, že mu vlak ujede úplně. Podle informací Bloombergu se nicméně Apple chystá k překvapivému kroku – spojí se s Googlem.

Apple chce využívat AI od Googlu

Podle agentury Bloomberg probíhají aktivní jednání ohledně licencování AI Gemini, sady generativních modelů umělé inteligence společnosti Google. Ta by měla obstarat některé nové funkce, které se letos objeví v softwaru iPhonů. Apple údajně jednal také se společností OpenAI, která na vývoji umělé inteligence ChatGPT spolupracuje s Microsoftem. Firma z Cupertina se snaží navázat spolupráci s konkurenčními firmami zejména v oblasti generativní umělé inteligence využívající cloud – Gemini by například mohl Apple využít pro generování textu a obrázků.

Apple zároveň pracuje na tom, aby s nadcházející verzí iOS 18 nabídl vlastní modely a možnosti umělé inteligence přímo v zařízení (tzv. on-device bez nutnosti připojovat se do cloudu). Agentura Bloomberg očekává, že dohoda bude oznámena až na červnové vývojářské konferenci WWDC, přičemž Apple se nakonec může rozhodnout pro OpenAI, nebo dokonce pro více poskytovatelů, což se podle renomované agentury nabízí jako jedna z variant. Jednání totiž stále probíhají a není jasné, k jaké možnosti se Apple nakonec přikloní.

Pokud by se Apple nakonec dohodnul s rivalem z Mountain View, jednalo by se o významné rozšíření stávajícího vztahu mezi oběma giganty – momentálně je totiž Google výchozím vyhledávačem na iPhonech a platí za to nemalou částku. Pokud se podíváme na zbytek odvětví, Google v únoru oznámil partnerství se společností Samsung, díky němuž Gemini obohacuje chytrá zařízení z řady Galaxy S24.