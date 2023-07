Apple chce bezrámečkový iPhone, navíc s unikátní konstrukcí

Spekulace nad podobou příštího chytrého telefonu od Applu jsou vítaným zpestřením nejen v parných letních dnech. I když je podle dostupných informací pravděpodobné, že design chystaného iPhonu 15 se nebude radikálně lišit od současných modelů, není ani vyloučeno, že firma z Cupertina neexperimentuje s netradičními a novátorskými konstrukcemi pro některý z příštích chytrých telefonů s nakousnutým jablkem na zádech. Ostatně nedávno se objevila i spekulace, že Apple uvažuje o vlastním ohebném telefonu, který by se nicméně neskládal jako dostupná konkurence, ale naopak by se displej roloval.

Nyní přišel známý leaker Ice Universe s překvapivou informací, že Apple údajně spekuluje nad vytvořením konstrukce, která by měla téměř neviditelné rámečky okolo displeje. Spekulaci údajně nahrává fakt, že Samsung Display a LG Display vyvíjejí OLED panel bez nutnosti jej osadit do rámečku. Díky UPC technologii by rovněž telefon s tímto panelem vypadal jako kus skla. Právě sklo patří mezi oblíbené materiály Applu a není vyloučeno, že by se v Cupertinu pokusili vyrobit iPhone kompletně z tohoto materiálu.

BREAKING! Apple is working on a 0-bezel iPhone! Looks like Cook is a fan of mine and he hates bezels as much as I do.

According to sources, Apple asked Samsung Display and LG Display to develop OLED screens without bezels at all, completely eliminating bezels and using UPC… pic.twitter.com/mP6QgOeoPw

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 24, 2023