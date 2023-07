Android je lepší než iOS, tvrdí šéf Instagramu

Generální ředitel Instagramu a Threads se láskou k zelenému robotu netají

V komentáři pro MKBHD se nebál přiznat, že je Android lepší než iOS

Co ho k tomuto prohlášení vedlo, ovšem není jasné

Chvíli to vypadalo, že „odvěká“ rivalita mezi Androidem a iOS už je pomalu minulostí. Oba systémy se s přibývajícími roky stále více inspirují od sebe navzájem, a co dříve bylo pro uživatele iOS terčem posměchu, je nyní představeno jako skvělá nová funkce (dívám se tvým směrem, NameDrop). Také samotní zastánci jedné či druhé platformy se stále více soustředí na to, co vyhovuje jejich potřebám, a umenšuje se jejich touha vysvětlovat ostatním, proč se rozhodli špatně, ale to je jen můj subjektivní dojem.

Šéf Instagramu a Threads v tom má jasno

Ten se podle všeho nemusí nutně zakládat na objektivní realitě, alespoň podle vyjádření generálního ředitele Instagramu a Threads Adama Mosseriho. Jeho vyjádření pro známého youtubera Marquese Brownleeho, známého pod přezdívkou MKBHD, znovu rozjitřilo letitý spor, který především na Redditu vzbudil obrovskou kontroverzi. „Android je v současné době lepší než iOS,“ znělo jeho kontroverzní prohlášení, které napsal pod jeho příspěvěk na Threads.

Z krátkého příspěvku není bohužel jasné, proč se generální ředitel Instagramu a Threads uchýlil právě k tomuto vyjádření. Těžko říct, zda se jedná pouze o osobní preferenci, narážku na snadnější vývoj aplikací, nižší počet omezení, větší svobodu v mnoha ohledech či zda si chtěl jen rýpnout a rozpoutat bouřlivou diskusi na téma, které je zárukou vyhrocené debaty. Osobně bych si spíše vsadil na poslední možnost, která se Mosserimu bezezbytku podařila na jedničku.

Že by z vývojářského hlediska Instagram a nová sociální síť Threads výrazněji preferovala Android, se totiž říci nedá, právě naopak – nové funkce zpravidla přicházejí jako první na chytrá zařízení od Applu a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tomu v případě Threads mělo být jinak. Ideální by samozřejmě bylo, aby novinky přicházely zároveň na obě platformy, což se ale velmi pravděpodobně jen tak nestane.