Android 17 s „tekutým sklem“? Google do nové verze chystá výraznější rozmazání systému

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 1. 10:30
  • Android 17 se pomalu blíží k vydání první beta verze
  • Google u něj výrazně promění jeho vizuální podobu
  • Dočkáme se rozostření pozadí a průhledných prvků, což vám možná připadá povědomé

Další rok, další verze Androidu. Letos se dočkáme Androidu 17, jehož oficiální představení proběhne pravděpodobně někdy v květnu. Než se ale tak stane, budeme moct prostřednictvím informací z beta testování ochutnávat malá sousta toho, na co se můžeme těšit. Aktuálně se řeší především výrazná změna designu některých ovládacích prvků.

Nový designový styl Androidu

Google je v designovém stylu Androidu poměrně stálý, což platí víceméně od roku 2021 a Androidu 12, který vsázel na styl Material You. Po letech jednotlivých barev a relativně plochého designu se blíží výrazná změna, která se ale pravděpodobně nebude zamlouvat všem. Nový Android s kódovým označením Cinnamon Bun (skořicový šnek) přinese detaily ne nepodobné iOS 26.

iOS 26 a jeho designový jazyk Liquid Glass
iOS 26 a jeho designový jazyk Liquid Glass

Na řadu přijdou průsvitné prvky a rozmazané vizuály, což připomíná nepříliš oblíbený styl Liquid Glass, neboli tekuté sklo. Ten byl jeden z mála loňských přešlapů Applu. To, co při prezentacích vypadalo naprosto skvěle a stylově, se se při reálném používání proměnilo v noční můru do takové míry, že musely být tyto prvky z velké části přepracovány. Zpět ale ke Googlu a Androidu.

Android 17 a styl Material 3 Expressive

Další iterace Androidu bude postavena na novém stylu Material 3 Expressive, který Google představil vloni a který se promítl i do Androidu 16 – když na něm stáhnete lištu notifikací nebo panel s rychlým nastavením, určitě zaregistrujete rozmazání pozadí. To je jeden z jeho prvků a smysl rozmazání je v tom, aby si byl uživatel vědomý, kterou aplikaci právě používá.



Testujeme iOS 26



V Androidu 17 bude tento prvek ještě více rozvinut a Google se, namísto obyčejného rozmazání, zaměří na styl matného skla. Tento průsvitný efekt se bude objevovat v některých klíčových částech systémových prvků a uživatelského rozhraní. Částečně průhledný bude například panel pro regulaci hlasitosti, takže pod ním bude patrné pozadí či ikony aplikací.

Nepřehledný cirkus snad nehrozí

Rozmazání by mělo být díky paletě Dynamic Color sjednocené, takže by nemělo působit nijak zvlášť rušivě. Prozatím ale není jasné, zda na tento styl přejde jen uživatelské rozhraní a některé ovládací prvky, nebo mu budou přizpůsobeny i aplikace. Dle prvních dojmů je implementace rozmazání od Googlu výrazně jemnější a méně rušivé, než původní Liquid Glass od Applu.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

