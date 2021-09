Android 12 a One UI 4.0: víme, které Samsungy se dočkají aktualizace

Softwarová podpora velmi často není silnou stránkou výrobců chytrých telefonů s Androidem, nicméně v poslední době se na nápravu tohoto problému nejedna společnosti snaží zaměřit. Poměrně výrazné zlepšení zaznamenala jednička na trhu, korejský gigant Samsung, a to už s aktualizacemi na Android 11.

S blížícím se Androidem 12 a vlastní nadstavbou One UI 4.0 chystá Samsung vypustit v průběhu září beta verzi, v rámci které si uživatelé budou moci nový systém a nadstavbu osahat. Bohužel beta není plánovaná i pro naše končiny, dočkat se mají pouze ve Spojených státech, Jižní Korei, Velké Británii, Indií, Číně, Německu a Polsku.

Co ovšem fanoušky a majitele telefonů od Samsungu potěší, je seznam zařízení, na která by se měl Android 12 a nadstavba One UI 4.0 podívat. Nutno podotknout, že se jedná o skutečně obsáhlý seznam. V závorce jsou uvedeny další modely ze stejné rodiny, jenž aktualizaci dostanou také. Update dostanou jak standardní modely, tak varianty s 5G. O update nebudou ochuzeni dokonce ani majitelé první generace ohebného Galaxy Fold. Seznam rovněž nemusí být konečný a je možné, že se v budoucnu podpora rozšíří i na další telefony.

Seznam zařízení, které dostanou Android 12 a One UI 4.0:

Řada S

Řada Note

Galaxy Note 20 (Note 20 Ultra)

Galaxy Note 10 (Note 10+, Note 10 Lite)

Řada Z

Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2/Z Flip

Galaxy Z Fold

Řada A

Galaxy A72 (A71)

Galaxy A52s (A52, A51)

Galaxy A42 (A41)

Galaxy A32 (A31)

Galaxy A22 (A21, A21s)

Galaxy A12 (A11)

Galaxy A03s (A02s, A02)

Galaxy A Quantum

Řada Tab

Galaxy Tab S7 (Tab S7+, Tab S7 FE)

Galaxy Tab S6 (Tab S6 Lite)

Galaxy Tab A 8.4 (Tab A7 10.4, Tab A7 Lite)

Galaxy Tab Active 3

Řada M

Galaxy M62

Galaxy M51

Galaxy M42

Galaxy M32 (M31, M31 Prime)

Galaxy M21 (M21s)

Galaxy M12 (M11)

Galaxy M02 (M02s, M01, M01s)

Řada F

Galaxy F62

Galaxy F52

Galaxy F41

Galaxy F22

Galaxy F12

Galaxy F02s

Řada XCover

Galaxy XCover 5

Galaxy XCover Pro

Prostředí One UI 4.0 má přinést nové funkce, nicméně nejviditelnější změnou bude podoba uživatelského rozhraní. S tím se pojí nová barevná paleta a aktualizované ikony, které by měly více připomínat designový jazyk Material You, jenž Google představil společně s Androidem 12.

Příjemnou změnou má být také odstranění reklam ze systému, stejně jako přepracovaná správa notifikaci, možnost vertikálně posouvat nabídku aplikací, nové funkce po podržení vypínacího tlačítka či aktualizovaná aplikace fotoaparátu. Dočkat se máme také lepší optimalizace pro výkonné procesory typu Snapdragon 888 či Exynos 2100.

Kdy se aktualizace na Android 12 a One UI 4.0 dočkáme?

Přesné datum uvolňování Androidu 12 a One UI 4.0 prozatím neznáme, nicméně se předpokládá, že pro novější vlajkové lodě z řady S21 bychom se mohli dočkat ještě letos, nejpozději začátkem příštího roku. Řady Note a Z by se aktualizace mohly dočkat už v 1. kvartále 2022 a v průběhu celého příštího roku by poté měl Android 12 a One UI 4.0 dorazit na zbývající zařízení.