Testování Androidu 12 a One UI 4.0 pro Galaxy S21 začne ještě tento měsíc

Už zanedlouho by měla vyjít finální verze Androidu 12, což znamená, že výrobci brzy roztočí kolotoč aktualizací svých stávajících smartphonů. Mezi ně se zařadí i Samsung, u něhož Android 12 jako první přistane na jarních vlajkových smartphonech řady Galaxy S21.

Galaxy S21 a Android 12? První beta verze ještě tento měsíc

Na komunitním fóru Samsungu se objevilo oficiální oznámení, že beta testování Androidu 12 na smartphonech řady Galaxy S21 bude zahájeno ještě v tomto měsíci. Program bude nejprve spuštěn v domovské Jižní Koreji, posléze se dočkají i další regiony.

Společně s Androidem 12 dorazí na smartphony Samsung nové prostředí One UI 4.0, které má být podle neoficiálních zvěstí velkým skokem kupředu; korejský gigant do něj údajně implementuje některé části nového designového jazyka Material You. Na detaily si ale budeme muset nějakou chvíli počkat, snad nebude čekání příliš dlouhé.