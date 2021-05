Android 12 odhalen! Největší změna v designu za poslední roky

Dnes byla zahájena vývojářská konference Google I/O, na které budou v příštích dnech představeny hromady novinek napříč všemi produkty Google. Konferenci odstartovala úvodní keynote, na které jednotliví zástupci Google shrnuli hlavní chystané novinky, přičemž jednou z těch hlavních je bezesporu chystaný Android 12.

#Android12: Designed for you

Android 12: zapomeňte na Material Design, přivítejte Material You

Už je to několik let, co se Google pokusil o unifikaci vzhledu Androidu a jeho aplikací. Material Design založený především na barvách přežil až dodnes, avšak nyní Google vycítil, že je čas na změnu. Chystaný Android 12 bude postaven na novém designovém jazyce, který Google pojmenoval Material You. Druhá část názvu je velmi důležitá, neboť o vzhledu Androidu 12 a jeho aplikací bude moci rozhodovat sám uživatel.

Google připravil širokou sadu tlačítek, „šoupátek“, posuvníků a dalších prvků, které se mohou mít různé tvary, různou velikost a také různou barvu. Uživatel si bude moci tyto objekty přizpůsobit podle sebe, přičemž změny se projeví nejen v systému, ale i v aplikacích. Prostředí si budete moci přepínat podle nálady, nebo dokonce podle aktuálně nastavené tapety na domovské obrazovce; Android 12 z ní dokáže „vysát“ dominantní barvu, tlumenou barvu a vytvořit tak personalizované téma, které se bude objevovat napříč celým systémem. Důležité je, že Material You nebude pouze devizou Androidu, ale i platformy Wear OS (nově Wear), webu a dalších produktů Google. Poprvé uvidíme Material You letos na podzim u smartphonů Google Pixel.

Asistent Google v zamykacím tlačítku

Spousta změn se odehraje i na domovské obrazovce, v propagačním videu byly například vidět nové čtvercové a obdélníkové widgety, které vzdáleně připomínají widgety z iOS. Revoluční proměnou pak projde menu rychlého nastavení. Kromě lepších animací a vylepšeného stínování Google výrazně zvětší přepínače a doplní je o nové – například o přístup ke kartám v Google Pay nebo k zařízením chytré domácnosti.

Tyto položky se v aktuálním Androidu 11 staly součástí vypínacího menu, ovšem dlouho se zde neohřejí; Google chce nově vyhradit dlouhý stisk zapínacího tlačítka pro spuštění funkce Google Assistent. Zdá se, že dedikovaným tlačítkům pro Google Assistant u vybraných smartphonů nadobro odzvoní.

Proměnou má projít i systémové nastavení, které na první pohled vypadá velmi jednoduše a malinko připomíná prostředí One UI od Samsungu. Připravte se i na novou zamykací obrazovku, které budou dominovat velké digitální hodiny.

Bezpečnost především

Google také myslel na bezpečnost, proto připravil zcela nový „dashboard“ ukazující, které aplikace využívaly přístupu k mikrofonu, kameře a dalším položkám. Získáte tak větší přehled, co se v telefonu na pozadí děje s možností okamžitě nežádané přístupy zatrhnout. Horní řádek vám dokonce podobně jako na iOS prozradí, zda některé aplikace právě teď využívají mikrofon či kameru, přičemž přístup k těmto položkám bude možné vypnout okamžitě rychlými přepínači ve stahovací roletce.

„Špehování“ budete moci jednoduše zakázat i aplikaci Google Mapy. Ta obsahuje funkci časová osa, na které najdete přibližnou historii svého pohybu za poslední roky. Málokdo však o této funkcí ví, proto Google připravil rychlý přepínač, skrze který můžete ukládání dat o vaší poloze rychle vypnout.

Kamarád s ostatními zařízeními

Třetím důležitým pilířem Androidu 12 se stává lepší komunikace s ostatními zařízeními. Google jako první začal s Chromebooky, které se naučí instantně zobrazovat notifikace a naposledy pořízené fotky ze smartphonů poblíž (pochopitelně přihlášený ke stejnému Google účtu).

Jelikož je na světě více než 80 milionů televizorů běžících na platformě Android TV, přidal Google do Androidu 12 funkci dálkového ovládání. Svůj televizor tak budete moci ovládat přímo smartphonem s možností jednoduchého zasílání textu ze systémové klávesnice.

Lepší bude i spolupráce s automobily a funkcí Android Auto, která bude nově fungovat bezdrátově. Google v tomto bude spolupracovat s mnoha automobilkami, mezi kterými nechybí ani tuzemská Škoda.

A aby toho nebylo málo, smartphony s Androidem 12 bude možné používat i jako klíč k automobilu – s telefonem půjde auto zamknout, odemknout i nastartovat. Tuto funkci uvidíme již na podzim u smartphonů Google Pixel a Samsung Galaxy vybavených technologiemi NFC a UWB.

Beta verze už dnes

Google tradičně vydal krátce po oznámení beta verzi Androidu 12, kterou si mohou nainstalovat majitelé smartphonů Google Pixel, velmi brzy se ale dočkají i majitelé telefonů dalších značek, konkrétně:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i (Mi 11X/Redmi K40 Pro)

Xiaomi Mi 11 Pro (pouze čínská verze)

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OPPO Find X3 Pro

iQOO 7 Legend

Realme GT

Nokia X20

Nutno však podoktnout, že testovací verze Androidu 12 ještě není vhodné instalovat na zařízeních používaných na denní bázi, neboť systém může obsahovat ještě spoustu chyb.